Игорный бизнес принес бюджету Грузии 1,8 миллиарда лари

Повышение налогов в игорном бизнесе с фискальной точки зрения абсолютно оправдано, считает замминистра 03.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-03T15:39+0400

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Доходы бюджет Грузии от налогов на игорный бизнес составили 1,8 миллиарда лари в 2025 году, что на 12,5% больше по сравнению с 2024 годом, заявил замминистра финансов Михаил Дундуа в эфире медиаплатформы BMG. Налоговая ставка для владельцев игорного бизнеса выросла с 1 января 2025 года. Повышение налогов связано с желанием устранить неравные условия налогообложения в сфере игорного бизнеса, поскольку действующая система налогообложения создавала дисбаланс между физическими лицами и предприятиями, занимающимися организацией азартных игр. По его словам, повышение налогов в этом секторе с фискальной точки зрения абсолютно оправдано. Также, по словам Дундуа, число нелегальных операторов и веб-сайтов в этом секторе незначительно. Согласно поправкам в Налоговый кодекс Грузии, доходы физических лиц от работы игровых салонов и/или организации азартных игр в системно-электронной форме облагаются налогом по ставке 20% вместо прежних 15%. Однако это не касается доходов, полученных от участия иностранных граждан в азартных играх, организованных в системно-электронной форме. Азартные игры, организованные в системно-электронной форме – игры, в которых фиксация ставок и прогнозов участников проводится с помощью электронных устройств, сохраняющих информацию. Кроме того, налоговая ставка на прибыль составила 20% вместо 15% на устройство салона игровых аппаратов или/и организации азартных игр в системно-электронной форме, за исключением азартных игр в системно-электронной форме в результате участия иностранных граждан. Однако это также не касается прибыли, полученной от участия иностранных граждан. При этом платящие налог на прибыль в размере 20% освобождены от уплаты налога в 5% на дивиденды с 2025 года.

