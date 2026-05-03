Игорный бизнес принес бюджету Грузии 1,8 миллиарда лари
Повышение налогов в игорном бизнесе с фискальной точки зрения абсолютно оправдано, считает замминистра 03.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-03T15:39+0400
Игорный бизнес принес бюджету Грузии 1,8 миллиарда лари
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Доходы бюджет Грузии от налогов на игорный бизнес составили 1,8 миллиарда лари в 2025 году, что на 12,5% больше по сравнению с 2024 годом, заявил замминистра финансов Михаил Дундуа в эфире медиаплатформы BMG.
Налоговая ставка для владельцев игорного бизнеса выросла с 1 января 2025 года. Повышение налогов связано с желанием устранить неравные условия налогообложения в сфере игорного бизнеса, поскольку действующая система налогообложения создавала дисбаланс между физическими лицами и предприятиями, занимающимися организацией азартных игр.
"Что касается фискального эффекта, то в 2025 году в бюджет поступило 1,8 миллиарда лари доходов от игорного бизнеса, что на более чем 200 миллионов лари больше, чем в 2024 году. Если сравнить, например, с пятилетней перспективой, то эта цифра увеличилась примерно в пять раз", – заявил Дундуа.
По его словам, повышение налогов в этом секторе с фискальной точки зрения абсолютно оправдано.
Также, по словам Дундуа, число нелегальных операторов и веб-сайтов в этом секторе незначительно.
"Конечно, в отдельных случаях предприятия могут искать способы уклонения от уплаты налогов, но в этом случае, естественно, страдает сам человек, совершивший такое действие, и, соответственно, мы увеличили штрафы за подобные нарушения", – отметил Дундуа.
Согласно поправкам в Налоговый кодекс Грузии, доходы физических лиц от работы игровых салонов и/или организации азартных игр в системно-электронной форме облагаются налогом по ставке 20% вместо прежних 15%.
Однако это не касается доходов, полученных от участия иностранных граждан в азартных играх, организованных в системно-электронной форме.
Азартные игры, организованные в системно-электронной форме – игры, в которых фиксация ставок и прогнозов участников проводится с помощью электронных устройств, сохраняющих информацию.
Кроме того, налоговая ставка на прибыль составила 20% вместо 15% на устройство салона игровых аппаратов или/и организации азартных игр в системно-электронной форме, за исключением азартных игр в системно-электронной форме в результате участия иностранных граждан. Однако это также не касается прибыли, полученной от участия иностранных граждан.
При этом платящие налог на прибыль в размере 20% освобождены от уплаты налога в 5% на дивиденды с 2025 года.