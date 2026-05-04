Украинский скандал вокруг Fire Point грозит стать горячей точкой Европы
Масштабный коррупционный скандал продолжается на Украине: в обществе обсуждают новый слив записей разговоров приближенного Зеленского Тимура Миндича. 04.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-04T20:15+0400
Коррупционными скандалами на Украине уже никого не удивишь. Очередной слив записей прослушки (точнее, их расшифровки) фигуранта громкого скандала Тимура Миндича, сбежавшего в Израиль, даже не стал темой широкой дискуссии на Западе, пишет колумнист РИА Новости. И это несмотря на то, что Миндич являлся одним из главных кошельков Владимира Зеленского и, судя по первой серии этого слива, непосредственно участвовал в разворовывании западной помощи киевскому режиму.Но если тогда западные СМИ были впечатлены кадрами с мешками наворованной валюты, то сейчас они практически набрали в рот воды. То есть некоторые блогеры, привычно критикующие Зеленского, отметили этот факт, но в целом мейнстримные СМИ безмолвствуют. На что обратил внимание украинский журналист Анатолий Шарий: "Ни единого слова в западной прессе. Как это вообще возможно?.. Пока им не дадут указаний, они ни о чем не напишут. Даже о том, о чем обязаны писать".Последняя фраза особенно важна. Потому что речь идет не только о внутриукраинском скандале. В числе основных фигурантов этих записей, помимо ближайшего окружения постоянно упоминаемого Вовы (речь о Владимире Зеленском, разумеется), фигурирует оружейная компания Fire Point, производящая украинские дроны и ракеты. И вот здесь, по идее, у европейских контрагентов этой фирмы должны были бы возникнуть резонные вопросы. Особенно учитывая тот факт, что на нее выделяются деньги европейских налогоплательщиков, а ее предприятия постепенно начали появляться в самой Европе, подвергая риску жителей этих государств. Но повторимся: над шумным украинским скандалом нависла мертвая тишина!Стоит напомнить, что после первой серии Миндичгейта в прошлом году европейцы, пусть и болезненно, но все-таки реагировали на упоминание Fire Point, которую тесно увязывали с главным фигурантом дела. Практически одновременно данная фирма запускала свое первое официальное предприятие за пределами Украины — в Дании. Само собой, на деньги европейцев — фигурировала сумма 1,4 миллиарда евро, выделенных киевскому режиму в рамках так называемой датской схемы военной помощи.Вопрос строительства украинского военного завода на территории давно уже закрытого датского оружейного предприятия сразу вызвал резонные вопросы у местной публики. Газета Ekstra Bladet тогда отмечала, что при выдаче разрешений и лицензий датские власти пошли на экстраординарное нарушение порядка 20 своих же законов и распоряжений. А затем та же газета безуспешно пыталась понять, кто же является таинственным собственником компании Fire Point, обращая внимание на удивительные превращения скромного IT-специалиста Дениса Штилермана и кинопродюсера Егора Скалыги во владельцев крупнейшего украинского производителя оружия с долей собственности 97,5 и 2,5% соответственно. Но официальный Копенгаген тогда ответил: "Процессы, связанные с созданием Fire Point в Дании, касаются национальной безопасности, поэтому мы не можем давать дальнейших комментариев по этому поводу".Однако затем, когда первая волна скандала стихла, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен публично заверил: "На основании полученной информации у нас нет оснований полагать, что существует проблема". Просто верьте, дорогие европейцы, никакой коррупционной составляющей здесь нет!Затем, уже нынешней зимой, газета Politiken резонно указала на проблемы для Копенгагена в связи со столь непрозрачной схемой Fire Point и ее датского завода: "Каждый понимает, что, если деньги датских налогоплательщиков окажутся в руках и карманах коррупционеров на Украине, это станет проблемой. Тем более важно, чтобы мы как эффективно функционирующее правовое государство и одна из наименее коррумпированных стран мира (хотя бы на бумаге) четко обозначили свою позицию. Мы должны всегда сохранять демократическую целостность. Даже по отношению к Украине".И вот появляются новые записи разговоров, которые дают ответ на многие вопросы, звучавшие тогда в европейской прессе. Подтверждается, что Миндич являлся непосредственным бенефициаром Fire Point и напрямую решал вопросы ее финансирования с тогдашним министром обороны Украины Рустемом Умеровым и с тем самым Вовой.И как там обстоят дела с "демократической целостностью" Европы и, в частности, "наименее коррумпированной" Дании? Спустя несколько дней после обнародования записей датская пресса все-таки заметила скандал — газета Politiken упомянула о том, что Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины призвал частично национализировать компанию Fire Point, лишив Миндича контроля над ней. Знаете, чего нет в этой статье? В ней вообще не приводится тот факт, что упомянутая коррупционная фирма имеет предприятие в Дании! Вроде как "забыли" о заводе, а коррупция вокруг Fire Point — это чисто украинское дело.Зато затем в воскресном выпуске этой же газеты вдруг заметили нашумевшее заявление нашего Министерства обороны об украинских военных предприятиях на территории Европы, среди которых есть и тот самый завод Fire Point. Спустя почти три недели! Это они столько мужества набирались, чтобы отреагировать на данный список и последовавшее за ним пожелание "сладких снов" от Дмитрия Медведева?Датская газета, снова-таки не увязав это со свежими разоблачениями коррупционной схемы вокруг Fire Point, наконец задается резонным вопросом: почему Копенгаген замалчивает угрозы, которые несет для Дании нахождение на их территории опасного предприятия украинского ВПК? Газета пишет: "Последние угрозы, конечно, являются частью психологической войны, в которой режим Путина пытается посеять неуверенность среди союзников Украины, включая Данию… Но какова альтернатива? Классические СМИ больше не контролируют поток новостей и быстро теряют доверие, если они — мы — замалчивают достоверную информацию, которой в изобилии в интернете… Как мы можем быть уверены, что готовы противодействовать подобной угрозе, если наши власти опускают завесу тайны? Молчание тоже имеет свою цену".На Украине же все просто. Там в ответ на сливы компромата компанию Fire Point уже объявили "национальным достоянием", потребовав от государства не трогать ее. Тем самым фактически приравняли и украинскую коррупцию к этому же, обвинив в посягательстве на это "достояние", само собой, Россию и даже лично Дональда Трампа.Почему так всполошились на Украине и пытаются не заметить в Европе, тоже вытекает из вскрывшихся записей. На них лица, близкие к Зеленскому, прямо говорят об этом: "Как только подпишется мирное (соглашение. — Прим. авт.), сразу перестанет действовать постанова, в рамках которой нам выдавали финансирование".То есть все просто: наступит мир — прекратится невероятный поток денег, за счет которого живут и украинские, и европейские элиты. Поэтому они и хотят продолжения конфликта любой ценой. Поэтому они и дальше будут играть в эту игру, старательно не замечая очевидной коррупции. Европа прекрасно о ней осведомлена, поскольку сама напрямую участвует.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
