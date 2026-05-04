Грузинские порты приняли часть грузопотока в Армению из-за ситуации вокруг Ирана – СМИ
В условиях затянувшегося кризиса основным логистическим хабом для Еревана стали порты Грузии, что позволило сократить сухопутное плечо доставки в три раза 04.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-04T14:54+0400
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Значительная часть грузопотока в Армению через Иран была перенаправлена в грузинские порты на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, пишет издание Transcor.В настоящее время транзит грузов через Иран в Армению практически прекратился, поскольку на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке значительно увеличились сроки поставок товаров из Китая в Армению."На фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке значительная часть грузопотока в Армению через Иран перенаправилась в грузинские порты", – пишет издание.По информации издания, Иран служит для Армении транзитной страной на южном направлении. Именно через Иран республика получает доступ к Персидскому заливу, Индийскому океану, а также к рынкам Индии, Китая и арабского мира.В последнее время ситуация значительно ухудшилась. Если раньше доставка грузов из Китая в Армению через Иран занимала 45–60 дней, то теперь транзит растянулся до трех месяцев. При этом транспортные расходы существенно не изменились.Если от иранского порта Бандар-Аббас до Еревана грузовикам приходилось преодолевать почти 2 тысячи километров, то от Поти до армянской столицы – около 700 километров.В результате изменение логистических маршрутов не привело к росту затрат. Временная блокировка иранского транзита повлияла на логистику Армении, однако последствия не считаются критичными. Наибольшие трудности возникли с грузами с Дальнего Востока, хотя их доля не является решающей для транспортной системы страны.
