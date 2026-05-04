https://sputnik-georgia.ru/20260504/gruzinskie-porty-prinyali-chast-gruzopotoka-v-armeniyu-iz-za-situatsii-vokrug-irana--smi-298428433.html

Грузинские порты приняли часть грузопотока в Армению из-за ситуации вокруг Ирана – СМИ

Грузинские порты приняли часть грузопотока в Армению из-за ситуации вокруг Ирана – СМИ

Sputnik Грузия

В условиях затянувшегося кризиса основным логистическим хабом для Еревана стали порты Грузии, что позволило сократить сухопутное плечо доставки в три раза 04.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-04T14:54+0400

2026-05-04T14:54+0400

2026-05-04T14:54+0400

экономика

грузия

новости

ближний восток

иран

армения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252030944_0:152:1601:1052_1920x0_80_0_0_5e2dd85159d2312958cb67d1a311733b.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Значительная часть грузопотока в Армению через Иран была перенаправлена в грузинские порты на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, пишет издание Transcor.В настоящее время транзит грузов через Иран в Армению практически прекратился, поскольку на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке значительно увеличились сроки поставок товаров из Китая в Армению."На фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке значительная часть грузопотока в Армению через Иран перенаправилась в грузинские порты", – пишет издание.По информации издания, Иран служит для Армении транзитной страной на южном направлении. Именно через Иран республика получает доступ к Персидскому заливу, Индийскому океану, а также к рынкам Индии, Китая и арабского мира.В последнее время ситуация значительно ухудшилась. Если раньше доставка грузов из Китая в Армению через Иран занимала 45–60 дней, то теперь транзит растянулся до трех месяцев. При этом транспортные расходы существенно не изменились.Если от иранского порта Бандар-Аббас до Еревана грузовикам приходилось преодолевать почти 2 тысячи километров, то от Поти до армянской столицы – около 700 километров.В результате изменение логистических маршрутов не привело к росту затрат. Временная блокировка иранского транзита повлияла на логистику Армении, однако последствия не считаются критичными. Наибольшие трудности возникли с грузами с Дальнего Востока, хотя их доля не является решающей для транспортной системы страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

ближний восток

иран

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, ближний восток, иран, армения