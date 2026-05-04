Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика

Средняя цена в первом квартале 2026 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 322 лари 04.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-04T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в первом квартале 2026 года в Тбилиси вырос на 3%, при этом по сравнению со четвертым кварталом 2025 года цены выросли на 1,8%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года индекс цен на новое жилье в первом квартале вырос на 62,3%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2025 года повысились на 2%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2025 года – выросли на 3,3%.Цены на новые дома в Тбилиси в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2025 года повысились на 1,1%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2025 года – выросли на 1,8%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в первом квартале 2026 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 322 лари, белого – 3 600, а зеленого – 4 395.В первом квартале 2025 года цены были следующими: черный каркас – 3 236 лари за квадратный метр, белый каркас – 3 582 лари, а зеленый каркас – 4 288 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установления и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

