Какие вирусы доминируют в Грузии после завершения сезона гриппа

Наряду с РСВ в стране активно циркулируют риновирус и метапневмовирус, характеризующиеся умеренной лихорадкой и общей слабостью 04.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Сезон гриппа в Грузии уже завершился. В настоящее время в стране циркулируют риновирус, метапневмовирус и респираторно-синцитиальный вирус, заявил глава Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.Сезон гриппа в Грузии в этом году завершился в привычные сроки. Обычно период распространения гриппа в стране длится с ноября до конца марта или апреля. В сезоне 2025–2026 годов максимальный рост числа случаев гриппа был зафиксирован в последние две недели декабря."Вирус гриппа полностью вытеснен респираторно-синцитиальным вирусом, который стал доминирующим. Респираторно-синцитиальный вирус вызывает острые респираторные заболевания в 43% случаев. Этот вирус вызывает развитие бронхиолита у детей до трех лет и пневмонии у людей старше 60 лет", – заявил Чхаидзе.Циркулирующие в стране вирусы в основном характеризуются невысокой температурой, легкой болью в горле, насморком и чиханием. Наибольшую долю в статистике заболеваемости составляют риновирус, человеческий метапневмовирус и респираторно-синцитиальный вирус."Они, как правило, не вызывают осложнений. Характерными признаками являются насморк, чихание, боль в горле и раздражение, кашель, лихорадка, общая слабость и усталость, головная боль и потеря аппетита", – добавил Чхаидзе.Относительно риновируса: подобные инфекции могут вызывать простуду, боль в горле, пневмонию и бронхиолит.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

