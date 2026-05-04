https://sputnik-georgia.ru/20260504/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-4-maya-2026-298400203.html

Какой сегодня церковный праздник: 4 мая 2026

Какой сегодня церковный праздник: 4 мая 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 4 мая отмечают день памяти преподобного священномученика Ианнуария, а также мучеников Исакия, Аполлоса и Кодрата... 04.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-04T01:01+0400

2026-05-04T01:01+0400

2026-05-04T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0a/249988342_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_91bb05d603f3c36523ecd1c0ab87e097.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Епископ Ианнуарий и другие с ним пострадавшиеПо церковному календарю 4 мая поминают преподобного священномученика Ианнуария и с ним Прокула, Соссия, Фавста, Дисидерия, Евтихия и Акутиона, принявших мученическую смерть за Христа во время гонений императора Диоклетиана (284-305).Епископ Ианнуарий во время гонений, объявленных Диоклетианом на христиан, руководил христианской общиной области Кампания в Средней Италии.Епископа за твердое исповедание христианской веры судили и бросили в раскаленную печь, но он вышел оттуда невредимым. Тогда по приказу правителя старика подвергли публичной пытке. В толпе находились служители храма – чтец Дисидерий и диакон Фавст.Язычники, догадавшись, что перед ними христиане, бросили их в тюрьму к Ианнуарию. Ранее арестованные диаконы Соссий и Прокул и два мирянина Евтихий и Акутион находились там же.Всех мучеников на следующее утро вывели в цирк на растерзание диким зверям, но звери их не тронули. Наместник Тимофей объявил, что христиане – колдуны, оттого и происходят чудеса. Внезапно он ослеп и в страхе стал просить о помощи.Владыка помолился об исцелении своего мучителя, и тот прозрел. Несмотря на это, Тимофей приказал казнить христиан. Произошло это примерно в 305 году.Исакий, Аполлос и КодратПо церковному календарю 4 мая поминают мучеников Исакия, Аполлоса и Кодрата, пострадавших при императоре Диоклетиане (284-305).Язычники Исакий, Аполлос и Кодрат служили при дворе Диоклетиана. Они были среди зрителей во время страданий великомученика Георгия (день памяти 6 мая). Мужество святого Георгия, которого назвали Победоносцем за духовную победу над палачами, его вера и чудеса пробудили в них веру во Христа.Исакий, Аполлос и Кодрат, всенародно объявив себя христианами, упрекали императора за его жестокость. Их приговорили к смерти. Мученика Кодрата усекли мечом, а Аполлоса и Исакия уморили голодом. Произошло это примерно в 303-м.Феодор и другие с ним пострадавшиеПо церковному календарю 4 мая поминают мучеников Феодора, мать его Филиппию, Диоскора, Сократа и Дионисия, пострадавших при императоре Антонине Пие (138-161) в Пергии Памфилийской в середине II века.Жил Феодор в городе Пергия (территория современной Турции). По приказу императора однажды проводился в городе набор в войско, и среди юношей, которых привели к военачальнику, был и Феодор.В знак верности Риму при вступлении в армию требовалось принести жертву языческим богам. Феодор сделать это отказался, и разъяренный военачальник приказал юношу положить на раскаленный лист железа. Но внезапно из расколовшейся скалы хлынула вода, погасив пламя и остудив металл.Языческий жрец Диоскор, ставший свидетелем этого чуда, уверовал в Христа и был казнен. Воины Сократ и Дионисий, свидетели пыток Феодора, также уверовали в Спасителя и разделили его участь.К юношам в темницу пришла мать Феодора – Филиппия. Военачальник предложил ей, уговорив сына принести жертву идолам, спасти ему жизнь, но Филиппия благословила сына на подвиг, а военачальник в гневе приказал всех казнить.ИмениныПо церковному календарю 4 мая именины отмечают Алексей, Александр, Денис, Иван, Кондратий, Николай, Федор, Януарий и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников