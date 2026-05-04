Кобахидзе: значение Грузии для Европы растет
04.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-04T11:11+0400
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Грузия имеет огромное значение для Европы с точки зрения связности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Армению.Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе находится в Ереване, где примет участие в восьмом саммите Европейского политического сообщества. Премьер-министр прибыл в армянскую столицу в составе делегации, в которую вошли вице-премьер и министр иностранных дел Мака Бочоришвили, а также глава правительственной администрации Леван Жоржолиани."Мы соединяем семь стран с Черным морем и, соответственно, с Западом в экономическом и торговом отношении. Естественно, мы будем активно это обсуждать. Грузия имеет огромное значение для Европы с точки зрения связности", – сказал Кобахидзе.Как отметил премьер, он намерен использовать саммит и для двусторонних встреч с европейскими лидерами."У меня будет возможность обратиться к европейским лидерам в формате круглого стола. Конечно, я также воспользуюсь этим мероприятием для двусторонних встреч. Это интересное событие, и мы будем активно в нем участвовать", – заявил Кобахидзе.Саммит Европейского политического сообщества впервые пройдет в Ереване 4 мая. Эта площадка предназначена для регулярных (дважды в год) встреч лидеров европейских стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
