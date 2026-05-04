Пипия: единственное спасение Грузии - прямой диалог Путина и Иванишвили

Лишь прямой диалог Путина и Иванишвли сможет наладить грузино-российские отношения, заявил политик 04.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-04T17:50+0400

2026-05-04T18:18+0400

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили является единственным на сегодняшний день политиком в Грузии, с которым президент России Владимир Путин сядет за стол переговоров, заявил лидер политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия. По мнению Пипия, лишь прямой диалог Путина и Иванишвли сможет наладить грузино-российские отношения. По его словам, Иванишвили должен реально вернуться в политику и взять на себя полную ответственность за прямой диалог с президентом России. "Господин Бидзина, пока Грузия не распалась на части, используйте исторический шанс, вернитесь в политику, привлеките к этой миссии и нового Патриарха, поговорите с президентом России и спасите Грузию!", - обратился Пипия к Иванишвили. Как сказал Пипия в интервью, как только он увидел, что отношения Грузии и России зашли в тупик, он отправился к Патриарху Грузии, и хотел убедить его написать письмо президенту Путину, чтобы тот проявил инициативу и лично переговорил с господином Бидзиной, т.е. стал посредником в переговорах. Пипия прокомментировал отчет СГБ Грузии за 2025 год, в котором ведомство отмечает, что: "Политика Кириенко была направлена не только на полный контроль над процессами, но и на формирование благоприятной почвы для аннексии в общественных настроениях и восприятии населения". "Правда, что Сергей Кириенко пользуется доверием со стороны абхазов, но условно завтра, когда президент Путин приступит к урегулированию грузинского вопроса, именно Кириенко будет той фигурой, которая склонит абхазов к диалогу с грузинами! Исходя из этого, заявление СГБ Грузии о том, что Сергей Кириенко способствует аннексии Грузии, я не считаю разумным", - сказал Пипия. По мнению политика, возвращение властей Грузии на прозападный вектор и объявление Кириенко врагом отдаляет страну от процесса переговоров. Пипия отметил, что грузинская сторона дала обещание, что после выборов 2024 года пойдет на диалог с Россией, а до этого сделает несколько шагов: осудит зачинщиков насильственного режима, а также виновников провокационных событий 2008 года, а параллельно с этим — извинится перед осетинами и абхазами за преступления, совершенные режимом. "Эти шаги власти России, осетины и абхазы восприняли бы как жест доброй воли, что превратилось бы в предпосылку для начала переговоров. Грузия действительно начала выполнять взятые обязательства, но после снятия Козака прекратила этот процесс и вновь продолжила антироссийскую риторику", - сказал Пипия. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров, а гуманитарный – в рамках встреч специальных представителей двух стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

