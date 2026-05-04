https://sputnik-georgia.ru/20260504/pvo-rossii-za-noch-unichtozhila-bolee-sta-ukrainskikh-dronov-nad-regionami-strany-298431443.html

ПВО России за ночь уничтожила более ста украинских дронов над регионами страны

ПВО России за ночь уничтожила более ста украинских дронов над регионами страны

Sputnik Грузия

Атаки ВСУ предпринимают регулярно, используя в том числе и дроны, поставляемые западными странами 04.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-04T12:24+0400

2026-05-04T12:24+0400

2026-05-04T17:42+0400

россия

в мире

москва

самара

минобороны рф

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/12/286920408_0:0:2986:1679_1920x0_80_0_0_c1d674323a34e98d2bed07235c2a1cd3.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны России отразили очередную атаку беспилотников ВСУ – над регионами РФ сбито в общей сложности 117 дронов.Целями для беспилотников стали 14 регионов России, расположенных преимущественно в центральной и южной частях страны. БПЛА уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона.Что касается авиасообщения, то утром 4 мая временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Москвы (Внуково и Домодедово), а также в Самаре, Ульяновске, Пензе, Калуге, Саратове и Оренбурге. Рейсы выполнялись только по специальному согласованию с авиационными властями. К настоящему времени часть ограничений снята.Ночная атака 3–4 мая стала не самой рекордной за последнее время. За прошедшую неделю (с 27 апреля по 3 мая) российские средства ПВО уничтожили в общей сложности 2622 украинских беспилотника.Общее число уничтоженных БПЛА с начала специальной военной операции, по данным Минобороны РФ, превысило 140 тысяч.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

москва

самара

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, москва, самара, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины