ПВО России за ночь уничтожила более ста украинских дронов над регионами страны
Атаки ВСУ предпринимают регулярно, используя в том числе и дроны, поставляемые западными странами 04.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны России отразили очередную атаку беспилотников ВСУ – над регионами РФ сбито в общей сложности 117 дронов.Целями для беспилотников стали 14 регионов России, расположенных преимущественно в центральной и южной частях страны. БПЛА уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона.Что касается авиасообщения, то утром 4 мая временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Москвы (Внуково и Домодедово), а также в Самаре, Ульяновске, Пензе, Калуге, Саратове и Оренбурге. Рейсы выполнялись только по специальному согласованию с авиационными властями. К настоящему времени часть ограничений снята.Ночная атака 3–4 мая стала не самой рекордной за последнее время. За прошедшую неделю (с 27 апреля по 3 мая) российские средства ПВО уничтожили в общей сложности 2622 украинских беспилотника.Общее число уничтоженных БПЛА с начала специальной военной операции, по данным Минобороны РФ, превысило 140 тысяч.
"С 20.00 мск 3 мая до 7.00 мск 4 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сообщается в оперативной сводке Минобороны РФ.
