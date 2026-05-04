ПВО России за ночь уничтожила более ста украинских дронов над регионами страны
ПВО России за ночь уничтожила более ста украинских дронов над регионами страны
Атаки ВСУ предпринимают регулярно, используя в том числе и дроны, поставляемые западными странами 04.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-04T12:24+0400
2026-05-04T17:42+0400
12:24 04.05.2026 (обновлено: 17:42 04.05.2026)
© photo: Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2026
ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны России отразили очередную атаку беспилотников ВСУ – над регионами РФ сбито в общей сложности 117 дронов.
"С 20.00 мск 3 мая до 7.00 мск 4 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сообщается в оперативной сводке Минобороны РФ.
Целями для беспилотников стали 14 регионов России, расположенных преимущественно в центральной и южной частях страны. БПЛА уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона.
Что касается авиасообщения, то утром 4 мая временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Москвы (Внуково и Домодедово), а также в Самаре, Ульяновске, Пензе, Калуге, Саратове и Оренбурге. Рейсы выполнялись только по специальному согласованию с авиационными властями. К настоящему времени часть ограничений снята.
Ночная атака 3–4 мая стала не самой рекордной за последнее время. За прошедшую неделю (с 27 апреля по 3 мая) российские средства ПВО уничтожили в общей сложности 2622 украинских беспилотника.
Общее число уничтоженных БПЛА с начала специальной военной операции, по данным Минобороны РФ, превысило 140 тысяч.
