Цена суверенитета: в "Грузинской мечте" назвали причину недовольства ЕС

По словам парламентария, Брюссель использует статус кандидата в ЕС как инструмент политического шантажа, требуя отмены законов о прозрачности и защите семейных... 04.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Брюсселю стало неприемлемо стремление Грузии защищать свой суверенитет после начала конфликта на Украине, что привело к ухудшению отношений с Евросоюзом, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани.Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти страны объясняют ухудшение отношений с ЕС разногласиями по поводу конфликта на Украине, а также стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность.По словам Мачавариани, разногласия с Брюсселем обострились на фоне стремления Грузии проводить самостоятельную политику в условиях регионального кризиса. Он подчеркнул, что власти сделали приоритетом сохранение суверенитета и отказались от участия в конфликте в качестве "прокси".Депутат также заявил, что политические силы, критикующие политику ЕС, получают ярлык "пророссийских". По его мнению, в повестке Брюсселя находятся спорные вопросы, включая идеологическую повестку и миграционную политику, а их критика вызывает негативную реакцию европейских структур.Мачавариани считает, что европейские институты заинтересованы в формировании в Грузии лояльной власти, ориентированной на проведение внешней политики ЕС. В этом контексте он упомянул парламентские выборы 2024 года и заявил о "беспрецедентном вмешательстве" в пользу оппозиции.По его словам, после выборов европейские представители, в том числе парламентские делегации, посещали акции протеста, что он расценил как вмешательство во внутренние дела страны."Это прямое вмешательство. Они хотят видеть во власти силы, которые будут проводить прокси-политику в Грузии", – заявил Мачавариани.Он также подчеркнул, что правящая партия не согласилась на шаги, которые, по его словам, противоречат национальным интересам страны, и этим объяснил критику со стороны европейских структур."Конечно, им не нужна национальная власть. Они хотят такую власть, которая в первую очередь будет учитывать интересы Брюсселя, полностью уступит суверенитет, как это было до прихода к власти "Грузинской мечты", и не будет руководствоваться национальными интересами страны. "Грузинская мечта" им в этом не подходит, в чем они не раз убедились", – отметил он.Говоря о процессе евроинтеграции, депутат отметил, что он был приостановлен в июне 2024 года – за несколько месяцев до заявлений премьер-министра Грузии.По его словам, Брюссель в качестве причин назвал закон "О прозрачности иностранного влияния" и закон против "ЛГБТ-пропаганды", потребовав их отмены. Мачавариани подчеркнул, что власти не намерены отзывать эти инициативы, считая их важными для обеспечения безопасности, суверенитета и внутренней политики страны."Мы отказались от этого, и в ответ нам приостановили процесс евроинтеграции", – отметил он.Депутат добавил, что один из законов направлен на повышение прозрачности деятельности неправительственных организаций, а второй – на ограничение распространения соответствующей идеологии, в том числе среди несовершеннолетних. При этом, по его словам, в стране действует антидискриминационное законодательство, гарантирующее защиту прав всех меньшинств.Мачавариани также заявил, что, несмотря на приостановку процесса, европейские структуры продолжают использовать тему евроинтеграции как инструмент давления, что, по его мнению, может вводить общественность в заблуждение и использоваться для политической мобилизации.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

