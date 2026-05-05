Какой сегодня церковный праздник: 5 мая 2026

05.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-05T01:01+0400

По православному церковному календарю 5 мая отмечают день памяти святых апостолов Варфоломея (Нафанаила), Луки и КлиментаПо церковному календарю 5 мая поминают также Феодора Сикеота и мученика Епиподия. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Варфоломей, Лука и КлиментПо церковному календарю 5 мая 2021 отмечают день памяти апостолов Нафанаила (Варфоломея), Луки и Климента. Они Слово Божье благовестили еще во время земной жизни Спасителя.Святой Нафанаил, он же, как свидетельствуют отцы Церкви, Варфоломей – апостол из числа 12 учеников Господа, признал Иисуса Христа Сыном Божьим во время первой встречи с Ним. Варфоломей дружил с апостолом Филиппом, который и привел его к Спасителю.Святые Лука и Климент входили в число 70 учеников Иисуса. Лука – один из четырех евангелистов, автор книги "Деяния Апостолов" и первый иконописец.Климент был епископом города Сардика (Малая Азия). Апостол Павел упоминает Климента в своем послании к Филиппийцам среди своих сподвижников, имена которых записаны в Книге Жизни.Феодор СикеотПо церковному календарю 5 мая поминают Феодора Сикеота, жившего в Малой Азии в VI-VII веках. Имя Сикеот он получил от названия своего родного села Сикея.С детства будущий святой стремился вести монашескую жизнь: жил в уединении, очень мало ел и молился. Мать хотела, чтобы сын стал воином, но ей явился Георгий Победоносец и сказал, что ему предназначено служить Богу. Всю жизнь преподобного сопровождал cвятой Георгий, являясь ему и поддерживая в трудные минуты.В 17 лет став священником, что было очень редко, вскоре он принял монашество и создал обитель. Феодор пользовался всеобщим уважением, и жители города Анастасиополя, расположенного недалеко от Сикеи, настояли на том, чтобы Феодор стал их епископом.Принимать такой высокий сан cвятой не хотел, так как стремился к уединению, но отказать людям не мог и, став епископом, еще более прославился. Под старость он с разрешения патриарха вернулся в свой монастырь.Епиподий ЛионскийПо церковному календарю 5 мая поминают мученика Епиподия Лионского, пострадавшего за веру Христову.Ученики Иисуса, после cошествия Святого Духа на апостолов, разнесли в самые дальние уголки Римской империи весть о Спасителе. Христианские общины стали возникать во всех провинциях, в том числе и Галлии (современная Франция).К христианам в Лугдуне (ныне Лион) относились настороженно, так как в культе императора, которого почитали в Риме как божество, они не участвовали. Слухи о христианских таинственных обрядах ходили по городу. Общество преследовало христиан, а римские власти развязали настоящие гонения, жертвами которых стали лионские верующие в 177 году.Молодые люди Епиподий и Александр, которых связывала дружба, были из состоятельных семей. Они выросли вместе и вместе приняли крещение. Когда начались облавы на христиан, юноши, покинув город, укрылись в предместье у одной вдовы. Однако их нашли и казнили. Произошло это в 177 году.ИмениныПо церковному календарю 5 мая именины отмечают Всеволод, Виталий, Варфоломей, Гавриил, Климент, Дмитрий, Лука, Платон, Теодор и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников

религия , справки , календарь религиозных праздников