Какой сегодня церковный праздник: 6 мая 2026

По православному церковному календарю 6 мая отмечают день памяти великомученика Георгия, а также цариц Александры и Валерии 06.05.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Георгий ПобедоносецПо церковному календарю 6 мая 2026 года отмечают день памяти великомученика Георгия Победоносца, пострадавшего во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (284-305).Родился будущий святой в семье богатых и благочестивых родителей в Каппадокии (область в Малой Азии) в ІІІ веке. Получив прекрасное образование, он поступил на военную службу и вскоре стал любимцем Диоклетиана.Узнав, что император издал эдикт, повелевающий разрушать церкви, сжигать священные книги и преследовать христиан, Георгий отпустил рабов на волю, раздал нищим свое имущество и объявил себя христианином.Император изощренными пытками пытался заставить Георгия отречься от Христа и принести жертву языческим богам, но святой мужественно переносил все страдания, прославляя Господа.После восьмидневных жестоких пыток Георгий был обезглавлен. Произошло это в 303 году. За мужество и духовную победу над палачами он был назван Победоносцем.Александра и ВалерияПо церковному календарю 6 мая поминают цариц Александру и Валерию, пострадавших за веру в Христа.Император Диоклетиан от престола отрекся в 305-м, и власть перешла к его соправителю Максимиану Галерию (305-311), жестокому воину и фанатику язычества. Его женой была дочь царицы Александры Валерия, которую мать воспитала в христианском благочестии. Диоклитиан еще в годы своего правления выдал ее замуж против воли.После смерти Галерия ее руки стал домогаться император Максимин. Но, получив отказ, он сослал Валерию в Сирию, где жила она вместе с матерью. Когда Максимин скончался в 313 году, мать и дочь прибыли в Никомидию, надеясь на милость императора Ликиния (313-324).Ликиний, подписавший с равноапостольным царем Константином Миланский эдикт, предоставляющий христианам свободу вероисповедания, оставался втайне врагом христианства.Он приказал казнить царицу Александру и ее дочь Валерию. Их обезглавили, а тела мучениц бросили в море. Это произошло в 313-м.ИмениныПо церковному календарю 6 мая именины отмечают Александра, Валерия, София, Афанасий, Анатолий, Валерий, Егор, Георгий, Иван и Ян.Материал подготовлен на основе открытых источников.

