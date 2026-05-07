Какой сегодня церковный праздник: 7 мая 2026

По православному церковному календарю 7 мая отмечают день памяти Саввы Стратилата и с ним 70 воинов

По церковному календарю 7 мая поминают мучеников Пасикрата, Валентина, Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и других, а также преподобного Фому. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Савва СтратилатПо церковному календарю 7 мая отмечают день памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов.Савва, происходивший из готфского племени, служил при императоре Аврелиане (270-275) и достиг высокого чина воеводы-стратилата своей храбростью.Савва с юности усердно следовал заповедям Христа: помогал бедным, посещал заключенных христиан в темницах. Получивший от Господа дар чудотворения за добродетельную жизнь, он исцелял больных и изгонял бесов Именем Христа.Император узнав, что Савва – христианин, потребовал, чтобы он отрекся, но мученик, сбросив воинский пояс, остался верен Господу. Его изощренно пытали, но святой оставался невредим. Видя все это, 70 воинов уверовали во Христа, за что их тут же казнили.На следующий день святого вновь подвергли жестоким пыткам, а потом утопили в реке. Произошло это в 272 году.Пасикрат и ВалентинПо церковному календарю 7 мая поминают мучеников Пасикрата и Валентина, происходивших из Мизийского города Доростола, которые пострадали за веру в III веке.Воины Пасикрат и Валентин служили при правителе Авсолане. Когда начались гонения на христиан, они открыто исповедали веру Христову. На суде 22-летний Пасикрат, отказавшись принести жертву, плюнул на идола Аполлона.О своей готовности пострадать за Христа заявил и 30-летний Валентин. Их казнили примерно в 288-м.Евсевий, Неон, Леонтий, Лонгин и другиеПо церковному календарю 7 мая поминают мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и 40 иных, пострадавших при императоре Диоклетиане (284-305).Евсевий, Неон, Леонтий, Лонгин и 40 других, присутствовавшие при пытках великомученика Георгия, названного Победоносцем за духовную победу над палачами, уверовали во Христа. За это их схватили и посадили в темницу.После казни Георгия Победоносца Диоклетиан издал указ, чтобы все узники принесли жертвы идолам. Когда мученики отказались исполнить волю императора, их жестоко пытали, а затем отрубили головы. Произошло это в 303 году.Фома ЮродивыйПо церковному календарю 7 мая поминают преподобного Фому Юродивого, жившего в VI веке.Фома был монахом в одной из обителей в Кесарии Каппадокийской (Малая Азия). Собирая милостыню на монастырские нужды, он, приходя в крупные города, принимал на себя особый подвиг – юродство.Эконом одной из церквей города Антиохии (Сирия) Анастасий, которому надоели просьбы монаха, ударил юродивого по щеке. За грубое обращение с юродивым присутствовавшие упрекнули Анастасия.Фома их успокоил, сказав со смирением, что с этого времени ни он ничего не примет от Анастасия, ни Анастасий подать ему ничего не сможет. Слова юродивого оказались пророческими – на другой день они оба скончались.Юродивый скончался в церкви Святой Евфимии по дороге в свой монастырь. Его похоронили на месте, где хоронили странников. Через несколько лет патриарх Антиохийский Домн приказал перенести мощи преподобного в Антиохию и поставить рядом с другими праведниками и святыми.Предание повествует, что по молитве преподобному город спасся от эпидемии моровой язвы.ИмениныПо церковному календарю 7 мая именины отмечают Елизавета, Алексей, Валентин, Иннокентий, Лука, Леонтий, Николай, Сергей, Савва и Фома.Материал подготовлен на основе открытых источников

