Обвиняемые в участии в штурме резиденции президента 4 октября получили тюремные сроки

Пять человек получили по 7 лет тюрьмы, еще четверо обвиняемых – по 5 лет и один – 2 года заочно 07.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-07T20:04+0400

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил обвиняемых по делу о штурме администрации президента Грузии 4 октября к тюремным срокам.В частности, Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Паата Манжгаладзе получили по семь лет лишения свободы. По этому же делу другим обвиняемым назначены следующие сроки:Решение было объявлено судьей Ираклием Хускивадзе.На процессе почти все обвиняемые воспользовались правом последнего слова, включая Паату Бурчуладзе, Паату Манжгаладзе, Ираклия Надирадзе, Муртаза Зоделава и Лашу Беридзе.Согласно материалам дела:Другим обвиняемым:Попытка захвата президентской резиденции в ТбилисиУчастники акции протеста вечером 4 октября 2025 года во время голосования на муниципальных выборах попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу".Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация.Полиция задержала 64 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.Задержанным предъявлены обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

