Обвиняемые в участии в штурме резиденции президента 4 октября получили тюремные сроки
Пять человек получили по 7 лет тюрьмы, еще четверо обвиняемых – по 5 лет и один – 2 года заочно 07.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил обвиняемых по делу о штурме администрации президента Грузии 4 октября к тюремным срокам.В частности, Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Паата Манжгаладзе получили по семь лет лишения свободы. По этому же делу другим обвиняемым назначены следующие сроки:Решение было объявлено судьей Ираклием Хускивадзе.На процессе почти все обвиняемые воспользовались правом последнего слова, включая Паату Бурчуладзе, Паату Манжгаладзе, Ираклия Надирадзе, Муртаза Зоделава и Лашу Беридзе.Согласно материалам дела:Другим обвиняемым:Попытка захвата президентской резиденции в ТбилисиУчастники акции протеста вечером 4 октября 2025 года во время голосования на муниципальных выборах попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу".Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация.Полиция задержала 64 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.Задержанным предъявлены обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил обвиняемых по делу о штурме администрации президента Грузии 4 октября к тюремным срокам.
В частности, Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Паата Манжгаладзе получили по семь лет лишения свободы.
По этому же делу другим обвиняемым назначены следующие сроки:
Лаша Беридзе – 7 лет лишения свободы;
Ираклий Шаишмелашвили – 2 года лишения свободы;
Ираклий Чхвиркия – 5 лет;
Торнике Мчедлишвили – 5 лет;
Гури Жвания – 5 лет;
Ника Гвенцадзе – 5 лет.
Решение было объявлено судьей Ираклием Хускивадзе.
На процессе почти все обвиняемые воспользовались правом последнего слова, включая Паату Бурчуладзе, Паату Манжгаладзе, Ираклия Надирадзе, Муртаза Зоделава и Лашу Беридзе.
Согласно материалам дела:
Муртазу Зоделава, Паате Бурчуладзе и Ираклию Надирадзе были предъявлены обвинения по 2-й части статьи 19-222 Уголовного кодекса Грузии (попытка захвата и блокирования объектов стратегического и особого значения, совершенная группой лиц);
Им также инкриминировалась статья 225 часть 1 – организация и руководство групповым насилием;
Кроме того, им предъявлено обвинение по статье 317 – публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и свержению государственной власти (до 9 лет лишения свободы);
Паате Манжгаладзе предъявлено обвинение по статье 225 часть 1 – организация группового насилия (наказание от 6 до 9 лет лишения свободы).
Другим обвиняемым:
Ираклию Шаишмелашвили предъявлена статья 317 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя) – до 3 лет лишения свободы;
Лаше Беридзе – статьи 19-222 (попытка захвата стратегических объектов) и 225 (организация и руководство групповым насилием);
Ираклию Чхвиркия, Нике Гвенцадзе и Торнике Мчедлишвили – статьи 19-222 и 225 (попытка захвата объектов и организация группового насилия), наказание от 6 до 9 лет;
Гури Жвания – статья 225 часть 2-я (участие в групповом насилии).

Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси

Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года во время голосования на муниципальных выборах попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу".
Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация.
Полиция задержала 64 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.
Задержанным предъявлены обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".
