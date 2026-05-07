https://sputnik-georgia.ru/20260507/vernutsya-domoy-spustya-80-let-kak-v-gruzii-ischut-propavshikh-soldat-vov-298484197.html
"Вернуться домой спустя 80 лет": как в Грузии ищут пропавших солдат ВОВ
"Вернуться домой спустя 80 лет": как в Грузии ищут пропавших солдат ВОВ
Sputnik Грузия
Спустя десятилетия после окончания Великой Отечественной войны, в Грузии продолжают находить семьи солдат, считавшихся пропавшими без вести 07.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-07T16:15+0400
2026-05-07T16:15+0400
2026-05-07T16:15+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
общество
пресс-центр
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/07/298483731_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_acf22bc5ad84f9778d756dbfe84cc24f.jpg
Иногда поиск начинается с одной ложки с фамилией, старого медальона или архивной записи – и заканчивается возвращением тела бойца домой.Председатель общественной организации "Возвращение" Заза Меладзе в интервью Sputnik Грузия рассказал, как уже более десяти лет занимается поиском погибших уроженцев Грузии, устанавливает их личности и помогает возвращать останки на родину.По словам Меладзе, история его поисковой деятельности началась в 2014 году после обращения из Нидерландов, где на мемориальном кладбище были похоронены грузинские солдаты. С тех пор организация наладила сотрудничество с поисковыми объединениями и архивами в разных странах.Сегодня фонд "Возвращение" занимается поиском родственников погибших бойцов, идентификацией останков с помощью ДНК-экспертиз и организацией перезахоронений в Грузии. За последние годы на родину были возвращены останки 14 солдат.Отдельно он подчеркнул, что работа организации – это не только возвращение останков, но и сохранение памяти о людях, погибших на войне."Мы возвращаем не только останки, но и саму память о них", – заявил Меладзе.По его словам, практически каждая семья в Грузии потеряла родственников в годы войны, а потому спустя более 80 лет тема остается важной для тысяч людей.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/07/298483731_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_338768147dd8d008231309814500ddcd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, общество, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, общество, пресс-центр, видео
"Вернуться домой спустя 80 лет": как в Грузии ищут пропавших солдат ВОВ
Спустя десятилетия после окончания Великой Отечественной войны, в Грузии продолжают находить семьи солдат, считавшихся пропавшими без вести
Иногда поиск начинается с одной ложки с фамилией, старого медальона или архивной записи – и заканчивается возвращением тела бойца домой.
Председатель общественной организации "Возвращение" Заза Меладзе в интервью Sputnik Грузия рассказал, как уже более десяти лет занимается поиском погибших уроженцев Грузии, устанавливает их личности и помогает возвращать останки на родину.
По словам Меладзе, история его поисковой деятельности началась в 2014 году после обращения из Нидерландов, где на мемориальном кладбище были похоронены грузинские солдаты. С тех пор организация наладила сотрудничество с поисковыми объединениями и архивами в разных странах.
Сегодня фонд "Возвращение" занимается поиском родственников погибших бойцов, идентификацией останков с помощью ДНК-экспертиз и организацией перезахоронений в Грузии. За последние годы на родину были возвращены останки 14 солдат.
Отдельно он подчеркнул, что работа организации – это не только возвращение останков, но и сохранение памяти о людях, погибших на войне.
"Мы возвращаем не только останки, но и саму память о них", – заявил Меладзе.
По его словам, практически каждая семья в Грузии потеряла родственников в годы войны, а потому спустя более 80 лет тема остается важной для тысяч людей.