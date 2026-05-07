"Вернуться домой спустя 80 лет": как в Грузии ищут пропавших солдат ВОВ

Спустя десятилетия после окончания Великой Отечественной войны, в Грузии продолжают находить семьи солдат, считавшихся пропавшими без вести 07.05.2026, Sputnik Грузия

Иногда поиск начинается с одной ложки с фамилией, старого медальона или архивной записи – и заканчивается возвращением тела бойца домой.Председатель общественной организации "Возвращение" Заза Меладзе в интервью Sputnik Грузия рассказал, как уже более десяти лет занимается поиском погибших уроженцев Грузии, устанавливает их личности и помогает возвращать останки на родину.По словам Меладзе, история его поисковой деятельности началась в 2014 году после обращения из Нидерландов, где на мемориальном кладбище были похоронены грузинские солдаты. С тех пор организация наладила сотрудничество с поисковыми объединениями и архивами в разных странах.Сегодня фонд "Возвращение" занимается поиском родственников погибших бойцов, идентификацией останков с помощью ДНК-экспертиз и организацией перезахоронений в Грузии. За последние годы на родину были возвращены останки 14 солдат.Отдельно он подчеркнул, что работа организации – это не только возвращение останков, но и сохранение памяти о людях, погибших на войне."Мы возвращаем не только останки, но и саму память о них", – заявил Меладзе.По его словам, практически каждая семья в Грузии потеряла родственников в годы войны, а потому спустя более 80 лет тема остается важной для тысяч людей.

