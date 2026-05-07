https://sputnik-georgia.ru/20260507/zakharova-podderzhala-rossiysko-gruzinskiy-obschestvennyy-dialog-298496036.html

Захарова поддержала российско-грузинский общественный диалог

Захарова поддержала российско-грузинский общественный диалог

Sputnik Грузия

На брифинге представитель МИД России подчеркнула, что в отсутствие дипломатических каналов диалог общественных и экспертных кругов становится критически важным... 07.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-07T18:00+0400

2026-05-07T18:00+0400

2026-05-08T10:39+0400

новости

россия

грузия

тбилиси

москва

мария захарова

мид россии

снг

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0e/295778505_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_ff7e17865f0f70a0a435c4f3de1a7203.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел России поддерживает российско-грузинские контакты по линии общественных деятелей, представителей академических, культурных и экспертных кругов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 7 мая.Так она прокомментировала вопрос из Тбилиси о возможном проведении в Москве третьего этапа форума, посвященного российско-грузинским отношениям, с расширенным составом участников.В вопросе отмечалось, что инициатива обсуждается в экспертных и общественных кругах и уже получила поддержку в Государственной Думе России, в частности в Комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.Захарова отдельно остановилась на теме Дня Победы и памяти о Великой Отечественной войне. Она поздравила с праздником 9 Мая и подчеркнула, что этот день остается общим для народов бывшего Советского Союза."Конечно, это наш общий праздник — 9 мая", — заявила Захарова.По ее словам, для Грузии сохранение памяти о Победе имеет особое значение. Представитель МИД РФ напомнила о попытках пересмотра исторической памяти и давления на грузинское общество в вопросах отношения к Великой Отечественной войне."Какое счастье — это, я считаю, вторая победа Грузии, грузинского народа — что это не дали сделать и отстояли память", — отметила Захарова.Возвращаясь к инициативе форума, она подчеркнула, что российская сторона считает такие контакты особенно важными в условиях отсутствия дипломатических отношений между Россией и Грузией."Мы всегда подчеркиваем важность развития подобного диалога, необходимость свободного и откровенного обмена мнениями, поиска новых путей сотрудничества и выстраивания доверительных связей", — заявила официальный представитель МИД РФ.По ее словам, такие контакты можно рассматривать как "инвестиции в будущее восстановление добрососедских отношений" между двумя странами.Захарова также отметила, что МИД России будет готов подробнее прокомментировать возможное проведение форума после получения дополнительных сведений о его организаторах, составе участников, тематической программе и задачах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, россия, грузия, тбилиси, москва, мария захарова, мид россии, снг