Борьба с коррупцией отразилась на росте экономики Грузии – премьер

На фоне крайне сложного кризиса на Ближнем Востоке, который отразился и на Грузии, удалось сохранить высокие темпы роста ВВП, заявил премьер 08.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-08T22:58+0400

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Тенденция роста экономики Грузии – во многом заслуга борьбы с коррупцией, которую начало правительство в 2026 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. С конца 2026 года правительство "Грузинской мечты" ведет активную борьбу с проявлениями коррупции и другими неправомерными действиями со стороны как бывших, так и действующих высокопоставленных чиновников. По его словам, на фоне крайне сложного кризиса на Ближнем Востоке, который отразился и на Грузии, в том числе и на туризме страны, удалось сохранить высокие темпы роста ВВП. "У нас двузначные темпы экономического роста. По данным за первый квартал, экономика в среднем выросла на 9,1%, и все это на фоне кризиса, возникшего в регионе", – заявил премьер. Как заявил премьер, экономический рост напрямую выражается в увеличении средней заработной платы, сокращении бедности, росте государственного бюджета и расширении соответствующих программ. Показатель реального роста ВВП Грузии в марте 2026 года составил 10,7%, а средний показатель реального роста экономики в январе-марте 2026 года составил 9,1%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.

