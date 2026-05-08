Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны 9 человек, среди них иностранцы
Sputnik Грузия
Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 08.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-08T19:59+0400
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали девять человек по обвинению в наркопреступлениях, сообщили в МВД Грузии.Среди задержанных есть как иностранные граждане, так и граждане Грузии. По данным ведомства, задержания проводились в разное время. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и попытке хранения наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии их сбыту.В ходе личных обысков, а также в жилых домах и автомобилях обвиняемых правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупные партии различных наркотических средств, включая 140 упаковок метадона, мефедрона и альфа-PVP.Кроме того, полиция изъяла материалы, использовавшиеся для фасовки наркотиков.Всем девяти задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали девять человек по обвинению в наркопреступлениях, сообщили в МВД Грузии.
Среди задержанных есть как иностранные граждане, так и граждане Грузии. По данным ведомства, задержания проводились в разное время. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и попытке хранения наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии их сбыту.
В ходе личных обысков, а также в жилых домах и автомобилях обвиняемых правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупные партии различных наркотических средств, включая 140 упаковок метадона, мефедрона и альфа-PVP.
Кроме того, полиция изъяла материалы, использовавшиеся для фасовки наркотиков.
Всем девяти задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.