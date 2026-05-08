Что мы едим: в Грузии закрыли нелегальное производство сыра

На объект наложен денежный штраф, а его работа полностью приостановлена до приведения производства в соответствие с законодательством Грузии 08.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-08T20:50+0400

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Инспекторы департамента Имерети Национального агентства продовольствия выявили нарушения на предприятии по производству сыра в районе Вани.По данным агентства, предприятие осуществляло производство сыра без обязательного официального признания и регистрации в Реестре экономической деятельности. Кроме того, на объекте были зафиксированы нарушения технологического процесса и правил предоставления потребителям информации о продукции."Бизнес-оператор оштрафован, а производство на объекте приостановлено", – говорится в сообщении агентства.В Национальном агентстве продовольствия заявили, что продолжают выявление нелегальных предприятий по всей стране и призвали бизнес-операторов соблюдать требования законодательства и не осуществлять производство без соответствующего разрешения.

