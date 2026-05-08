Два иностранца, разыскиваемые через Интерпол, задержаны в Грузии
Грузия активно сотрудничает с другими странами по линии Интерпола 08.05.2026
2026-05-08T17:57+0400
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Сотрудники полиции в Батуми и Озургети задержали двух иностранных граждан, разыскиваемых по "красному циркуляру" Интерпола за совершение преступлений у себя на родине, говорится в сообщении МВД Грузии.
Задержанные – граждане Турции и Казахстана. На родине они разыскивались за совершение различных тяжких преступлений.
Их поместили под стражу для последующей экстрадиции.
Грузия активно сотрудничает с другими странами по линии Интерпола. Основная часть разыскиваемых въезжает на территорию Грузии еще до того, как местные правоохранительные органы объявляют их в розыск.