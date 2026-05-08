Как Красный Крест помог СССР и Грузии во время Великой Отечественной войны
Деятельность Красного Креста в Грузии во время Великой Отечественной войны была составной частью работы Общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. 08.05.2026, Sputnik Грузия
Грузинская организация играла ключевую роль в тыловом обеспечении и медицинской помощи, учитывая стратегическое значение региона как базы для лечения раненых.На территории Грузинской ССР было развернуто огромное количество госпиталей для лечения солдат, прибывавших с различных фронтов. Красный Крест обеспечивал медицинский персонал для госпиталей и уход за ранеными. Также Красный Крест готовил медсестер, сандружинниц и санитаров.Была развернута сеть пунктов сдачи крови, что позволило спасти жизни тысяч солдат. Оказывалась помощь людям, которых эвакуировали из разных регионов СССР во время войны. Красный Крест вел сбор теплых вещей, медикаментов и продуктов для нужд фронта и госпиталей.
