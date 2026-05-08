https://sputnik-georgia.ru/20260508/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-8-maya-2026-298491267.html

Какой сегодня церковный праздник: 8 мая 2026

Какой сегодня церковный праздник: 8 мая 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 8 мая отмечают день памяти апостола и евангелиста Марка 08.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-08T01:01+0400

2026-05-08T01:01+0400

2026-05-08T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284442505_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_4865182a24d74ed40ab3669246f1a631.jpg

Sputnik Грузия рассказывает об апостоле Марке и о том, почему он упоминается в церковном календаре 8 мая.Апостол от 70-тиПо церковному календарю 8 мая поминают апостола от 70-ти и автора одного из Евангелий Марка, племянника апостола Варнавы.Родился будущий cвятой в Иерусалиме. Дом его матери находился рядом с Гефсиманским садом. По церковному преданию в ночь Крестных страданий Иисуса Марк следовал за Ним, завернувшись в плащ, и убежал от воинов, пытавшихся схватить его.Дом матери Марка после Вознесения Спасителя стал местом для собраний христиан и прибежищем для некоторых учеников Иисуса.Став учеником апостола Петра, он основал церковь в Египте и был первым епископом в Александрии. Марк вместе с Ефесским святителем Тимофеем прибыли в Рим, когда апостол Павел находился в темнице. В Риме он и написал Евангелие примерно в 62-63 году.Из Рима он вновь отправился в Египет и основал христианское училище в Александрии, которое закончили многие великие отцы церкви, в том числе Климент Александрийский и Григорий Чудотворец. С проповедью Евангелия Марк прошел внутренние области Африки, Ливию и Нектополь.Вернувшись в Александрию, он поставил епископом александрийским сапожника Ананию, которого крестил вместе с другими жителями города.Марка язычники схватили, когда он совершал богослужение. Избив, святого поволокли по улицам города и бросили в темницу, где ему было видение – Господь приходил укрепить ученика перед страданиями.Разъяренная толпа язычников на следующее утро поволокла апостола на суд, но он скончался по дороге. Тело святого палачи хотели сжечь, но когда они развели огонь, случилось землетрясение, загремел гром, все вокруг померкло, и язычники в страхе разбежались. А христиане похоронили тело мученика в каменной гробнице. Произошло это в 63-м.ИмениныПо церковному календарю 8 мая именины отмечают Ника, Василий, Марк, Сильвестр и Сергей.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников