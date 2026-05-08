Министерство обороны России обвинило ВСУ в нарушении перемирия
В ответ на провокации подразделения ВС РФ были вынуждены нанести зеркальные удары по украинским позициям
2026-05-08T14:06+0400
Министерство обороны России обвинило ВСУ в нарушении перемирия
13:40 08.05.2026 (обновлено: 14:06 08.05.2026)
В ответ на провокации подразделения ВС РФ были вынуждены нанести зеркальные удары по украинским позициям
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik.
ВСУ, несмотря на перемирие, продолжали наносить удары по приграничным районам Белгородской и Курской областей и совершили 153 обстрела позиций российских войск, сообщают
РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Объявленное президентом России Владимиром Путиным в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне перемирие вступило в силу в пятницу. Как ранее сообщало Минобороны РФ, режим прекращения огня начал действовать с 00:00 мск 8 мая и продлится до 10 мая.
"Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков", – говорится в сообщении.