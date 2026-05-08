https://sputnik-georgia.ru/20260508/net-ni-odnogo-dokazatelstva-izbieniya-oppozitsionerov-po-zadaniyu--gosministr-gruzii-298513149.html
Нет ни одного доказательства избиения оппозиционеров по заданию – госминистр Грузии
Нет ни одного доказательства избиения оппозиционеров по заданию – госминистр Грузии
Sputnik Грузия
Из-за отсутствия даже косвенных доказательств, следствие лишено возможности выйти на так называемых заказчиков, заявил госминистр 08.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-08T22:26+0400
2026-05-08T22:26+0400
2026-05-09T00:50+0400
грузия
новости
политика
мамука мдинарадзе
сгб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/02/295177595_0:182:2048:1334_1920x0_80_0_0_5a27254f04a8f9ced0c556b9307c860c.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. В деле по расследованию фактов насилия со стороны представителей правоохранительных органов на акциях протеста нет ни одного доказательства о системном характере преступления, заявил госминистр Грузии по координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе. Прокуратура Грузии сообщила о раскрытии фактов насилия над лидером оппозиции Леваном Хабеишвили, участником акций протеста Звиадом Маисашвили, журналистом оппозиционного телеканала Гурамом Рогава и задержании пяти бывших и действующих спецназовцев. Оппозиция после задержания заявила о необходимости выяснить, кто давал спецназовцем такие задания. По его словам, из-за отсутствия даже косвенных доказательств следствие лишено возможности выйти на так называемых заказчиков. "Если бы в этом деле был заказчик и существовали соответствующие доказательства, мы бы не стали сдерживаться, у нас есть такая практика, в том числе задержания высокопоставленных чиновников в последнее время", – отметил Мдинарадзе. По его словам, если доказательства появятся, то следственные органы примут соответствующее решение, а пока исключен системный характер насилия на акциях. Обвинения спецназовцам на данный момент предъявлены за эпизоды 2024 года. По данным генпрокурора, следствие установило, что в избиении участника Маисашвили 30 ноября 2024 года участвовали два сотрудника спецназа, один из которых в данный момент работает в охранной полиции МВД Грузии. По делу об избиении Левана Хабеишвили 30 апреля 2024 года проходят бывший сотрудник спецназа МВД Грузии и действующий сотрудник спецназа СГБ Грузии, а по делу о нападении на журналиста Левана Рогава 29 октября 2024 года – бывший сотрудник спецназа. Всем пяти обвиняемым предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий, а напавшему на журналиста дополнительно – во вмешательстве в профессиональную деятельность журналиста с применением насилия. В случае подтверждения вины им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/02/295177595_14:0:2035:1516_1920x0_80_0_0_8e076edd1726d8ccd3d0ab14ffe64e2f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, сгб
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, сгб
Нет ни одного доказательства избиения оппозиционеров по заданию – госминистр Грузии
22:26 08.05.2026 (обновлено: 00:50 09.05.2026)
Из-за отсутствия даже косвенных доказательств, следствие лишено возможности выйти на так называемых заказчиков, заявил госминистр
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. В деле по расследованию фактов насилия со стороны представителей правоохранительных органов на акциях протеста нет ни одного доказательства о системном характере преступления, заявил госминистр Грузии по координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе.
Прокуратура Грузии сообщила о раскрытии фактов насилия над лидером оппозиции Леваном Хабеишвили, участником акций протеста Звиадом Маисашвили, журналистом оппозиционного телеканала Гурамом Рогава и задержании пяти бывших и действующих спецназовцев. Оппозиция после задержания заявила о необходимости выяснить, кто давал спецназовцем такие задания.
"В уголовном деле, которое ведется в этом направлении, нет ни одного прямого или даже косвенного доказательства, чтобы сделать вывод, что кто-то давал спецназовцам задания кому-то причинить вред и избить", – заявил Мдинарадзе.
По его словам, из-за отсутствия даже косвенных доказательств следствие лишено возможности выйти на так называемых заказчиков.
"Если бы в этом деле был заказчик и существовали соответствующие доказательства, мы бы не стали сдерживаться, у нас есть такая практика, в том числе задержания высокопоставленных чиновников в последнее время", – отметил Мдинарадзе.
По его словам, если доказательства появятся, то следственные органы примут соответствующее решение, а пока исключен системный характер насилия на акциях.
"Доказательства также указывают на то, что это были частные инициативы и отдельные случаи. Например, если бы это носило системный характер, то был бы условно не один пострадавший журналист, а много, и т.д. Исходя из этого, правоохранительные органы следуют реальности, а не пиар-кампании оппозиции", – заявил Мдинарадзе.
Обвинения спецназовцам на данный момент предъявлены за эпизоды 2024 года.
По данным генпрокурора, следствие установило, что в избиении участника Маисашвили 30 ноября 2024 года участвовали два сотрудника спецназа, один из которых в данный момент работает в охранной полиции МВД Грузии.
По делу об избиении Левана Хабеишвили 30 апреля 2024 года проходят бывший сотрудник спецназа МВД Грузии и действующий сотрудник спецназа СГБ Грузии, а по делу о нападении на журналиста Левана Рогава 29 октября 2024 года – бывший сотрудник спецназа.
Всем пяти обвиняемым предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий, а напавшему на журналиста дополнительно – во вмешательстве в профессиональную деятельность журналиста с применением насилия.
В случае подтверждения вины им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.