Нет ни одного доказательства избиения оппозиционеров по заданию – госминистр Грузии

08.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-09T00:50+0400

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. В деле по расследованию фактов насилия со стороны представителей правоохранительных органов на акциях протеста нет ни одного доказательства о системном характере преступления, заявил госминистр Грузии по координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе. Прокуратура Грузии сообщила о раскрытии фактов насилия над лидером оппозиции Леваном Хабеишвили, участником акций протеста Звиадом Маисашвили, журналистом оппозиционного телеканала Гурамом Рогава и задержании пяти бывших и действующих спецназовцев. Оппозиция после задержания заявила о необходимости выяснить, кто давал спецназовцем такие задания. По его словам, из-за отсутствия даже косвенных доказательств следствие лишено возможности выйти на так называемых заказчиков. "Если бы в этом деле был заказчик и существовали соответствующие доказательства, мы бы не стали сдерживаться, у нас есть такая практика, в том числе задержания высокопоставленных чиновников в последнее время", – отметил Мдинарадзе. По его словам, если доказательства появятся, то следственные органы примут соответствующее решение, а пока исключен системный характер насилия на акциях. Обвинения спецназовцам на данный момент предъявлены за эпизоды 2024 года. По данным генпрокурора, следствие установило, что в избиении участника Маисашвили 30 ноября 2024 года участвовали два сотрудника спецназа, один из которых в данный момент работает в охранной полиции МВД Грузии. По делу об избиении Левана Хабеишвили 30 апреля 2024 года проходят бывший сотрудник спецназа МВД Грузии и действующий сотрудник спецназа СГБ Грузии, а по делу о нападении на журналиста Левана Рогава 29 октября 2024 года – бывший сотрудник спецназа. Всем пяти обвиняемым предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий, а напавшему на журналиста дополнительно – во вмешательстве в профессиональную деятельность журналиста с применением насилия. В случае подтверждения вины им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

