https://sputnik-georgia.ru/20260508/pamyat-serdtsa-pochemu-dlya-semi-pipiya-9-maya--eto-den-vstrechi-kotoraya-ne-sostoyalas-298510603.html

Память сердца: почему для семьи Пипия 9 мая – это день встречи, которая не состоялась

Память сердца: почему для семьи Пипия 9 мая – это день встречи, которая не состоялась

Sputnik Грузия

Лидер политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия рассказывает в колонке для Sputnik Грузия о своих родных, участвовавших в Великой... 08.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-08T19:19+0400

2026-05-08T19:19+0400

2026-05-08T20:44+0400

грузия

аналитика

общество

праздник 9 мая 2026

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/08/298510252_0:143:1280:863_1920x0_80_0_0_954f752a255ec40ae6189cbe6052fd07.jpg

Май в Грузии всегда особенный. Это время, когда горы надевают свой самый яркий наряд, а воздух наполняется ароматом весны. Но для меня этот месяц – прежде всего время тишины и памяти. Каждый год я иду к памятнику Неизвестному солдату, неся в руках цветы и историю своей семьи, в которой, как в зеркале, отразилась судьба всего нашего народа.В моей семье живут имена двух братьев. Мой дед Алекси и его старший брат Додо. Додо родился в 1904 году – мудрый, сильный, настоящий грузин. В 1942-м он оказался в Керчи. Там, среди крымских степей и морских ветров, его путь оборвался. Он погиб, так и не встретившись с братом на дорогах войны, не успев сказать ему последнее "прощай" или "береги себя". А дед Алекси выжил. Прошел через пекло, выстоял и вернулся домой – к жене и маленькой дочке, которые ждали его, высматривая глаза в конце улицы. Он прожил долгую жизнь, но в его глазах всегда жила тень того невернувшегося брата.Когда я возлагаю цветы к Вечному огню, я думаю о том, сколько таких "Додо" из Грузии остались лежать в чужой земле. Триста тысяч наших парней не вернулись к своим виноградникам и очагам. И каждый из них – наш общий долг чести. Мы не имеем права забывать, какой ценой была оплачена эта весна.Эта война была временем, когда грузин и русский делили одну шинель и один сухарь. Мы вместе прошли через это великое испытание, стоя плечом к плечу. И эта дружба, скрепленная кровью наших дедов под Керчью, Сталинградом и Берлином, – это то наследство, которое мы обязаны беречь. Это не политика, это зов крови и зов правды. Для грузина семья – святое. А предки – это корни, которые питают нас сегодня. Моя традиция приходить к памятнику – не просто ритуал. Это мой разговор с дядей Додо, которого я никогда не видел, и с дедом Алекси, который научил нас ценить мир.Мы помним. Мы чтим. Мы гордимся. И пока мы несем цветы к этим гранитным плитам, наши герои живы. Они смотрят на нас, и наша главная задача – быть достойными их памяти. С праздником Великой Победы, друзья!

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Мамука Пипия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591732_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_21b2a09e750e39b1c5513d50ad75e2af.jpg

Мамука Пипия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591732_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_21b2a09e750e39b1c5513d50ad75e2af.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Мамука Пипия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591732_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_21b2a09e750e39b1c5513d50ad75e2af.jpg

грузия, аналитика, общество, праздник 9 мая 2026