Средний коридор, торговля, туризм и инвестиции – Грузия и Туркменистан углубляют связи

В ходе визита член правительства Грузии подчеркнула статус Грузии как регионального цифрового и транспортного узла, соединяющего Азию и Европу 08.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-08T15:55+0400

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Потенциал развития торгово-экономических связей между Грузией и Туркменистаном, сотрудничество в рамках Среднего коридора, а также взаимодействие в сферах туризма, энергетики и привлечения инвестиций глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили обсудила с членами правительства Туркменистана в Ашхабаде, сообщила пресс-служба Минэкономики Грузии.В ходе официального визита в Туркменистан во главе грузинской делегации Квривишвили провела встречи на высоком уровне с представителями правительства страны, включая президента Сердара Бердымухамедова."Мы довольно подробно обсудили возможности, которые открываются перед двумя странами в сфере торгово-экономических отношений. Значительное внимание было уделено потенциалу роста инвестиций из Туркменистана, особенно в производственный сектор. В ходе встречи с президентом мы также подробно обсудили потенциал Грузии в контексте Среднего коридора и то, насколько важен грузооборот", – заявила Квривишвили.По словам главы Минэкономики Грузии, Туркменистан является важным партнером с точки зрения грузопотоков, а ее разговор с Бердымухамедовым касался возможностей, которые позволят укрепить позиции Грузии и ее роль как связующего звена, в том числе в части транзита грузов из Туркменистана через Грузию в другие страны, прежде всего в Европейский союз.Было отмечено, что на фоне недавних сбоев в глобальных цепочках поставок Средний коридор получил значительное признание как надежная альтернатива, соединяющая Европу и Азию.Стороны также обсудили традиционно тесные и дружественные отношения между Грузией и Туркменистаном, основанные на принципах равенства и взаимного уважения.Квривишвили акцентировала внимание на роли Грузии как надежного партнера, обеспечивающего беспрепятственный доступ к портовой инфраструктуре Черного моря и связь с Европой.Стороны также обсудили участие Грузии в различных инициативах по развитию связанности, направленных на формирование конкурентоспособных маршрутов между Европой и Азией.Кроме того, в рамках визита Квривишвили встретилась с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыевым.Туркменская сторона выразила заинтересованность в создании складской и логистической инфраструктуры вблизи грузинских портов. Также была подтверждена готовность к сотрудничеству в области цифровой трансформации морского сектора и внедрения системы "Единое морское окно" (NMSW).Как отметила Квривишвили, цель Грузии — стать региональным цифровым центром, который соединит Европу и Азию посредством подводного кабеля через Черное море и развитой инфраструктуры.Заседание межправительственной комиссииВ рамках визита в Ашхабад состоялась пятая сессия Грузино-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под сопредседательством главы Минэкономики Грузии. С туркменской стороны сопредседателем заседания выступил министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Назар Агаханов.На встрече обсуждались возможности углубления двустороннего сотрудничества и дальнейшего укрепления экономических связей. Было отмечено, что Грузия рассматривает Туркменистан как важного и надежного партнера в Центральноазиатском регионе.Как заявила министр, благодаря своему стратегическому положению Грузия является для Туркменистана воротами, соединяющими Европу и Азию, а также важным транзитным узлом для Центральной Азии.Квривишвили озвучила макроэкономические показатели Грузии и отметила, что, несмотря на глобальные вызовы, страна сохраняет один из самых привлекательных инвестиционных климатов в мире.Министр акцентировала внимание на государственных инвестициях в ключевой транспортно-логистический сектор Грузии, направленных на усиление роли страны в Среднем коридоре.На встрече было отмечено, что сотрудничество между Грузией и Туркменистаном в сфере туризма может способствовать запуску прямых рейсов между странами.Стороны также обсудили вопрос расширения сотрудничества в энергетическом секторе.Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между ними было открыто прямое авиасообщение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

