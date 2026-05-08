Третьего не дано: Медведев обозначил два сценария для ФРГ

Немецкое руководство фактически провозгласило Россию "основной угрозой безопасности и миру", настраивая общество на то, что военное столкновение с РФ...

2026-05-08T16:34+0400

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Германия ведет масштабную пропаганду среди населения республики о том, что война с РФ неизбежна, заявил в своей статье, опубликованной RT, заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.Медведев подчеркнул, что руководство ФРГ фактически провозгласило Россию "основной угрозой безопасности и миру", а немецкое общество постоянно настраивают на то, что военное столкновение с РФ неминуемо. Даже обозначается дата военного конфликта, отметил Медведев.По его словам, официальный Берлин уже сейчас поставил перед собой цель – нанести стратегическое поражение России.В связи с этим замглавы Совбеза отметил, что у Германии есть только два пути, по которым она может пойти. Первый – продолжать милитаризацию. Но при этом у республики не будет будущего.Второй путь, который может выбрать Германия, – это "отрезвление", полное перекраивание ориентиров внешней политики и выстраивание "трудного, но важного диалога" с Россией.Медведев подчеркнул, что Москву устроят оба сценария, какой из них ни выбрала бы для себя Германия."Слово за ФРГ... И надеюсь, это не будут всем известные слова: "Если мне суждено погибнуть, то пусть погибнет и немецкий народ, потому что он оказался недостойным меня", – процитировал Медведев слова Гитлера, которые тот произнес перед полным и сокрушительным крахом рейха.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

