https://sputnik-georgia.ru/20260508/tretego-ne-dano-medvedev-oboznachil-dva-stsenariya-dlya-frg-298504624.html
Третьего не дано: Медведев обозначил два сценария для ФРГ
Третьего не дано: Медведев обозначил два сценария для ФРГ
Sputnik Грузия
Немецкое руководство фактически провозгласило Россию "основной угрозой безопасности и миру", настраивая общество на то, что военное столкновение с РФ... 08.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-08T16:34+0400
2026-05-08T16:34+0400
2026-05-08T16:52+0400
россия
в мире
германия
берлин
дмитрий медведев
rt
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259794739_19:10:1582:889_1920x0_80_0_0_164834f9d356f4291e60a4080dde174c.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Германия ведет масштабную пропаганду среди населения республики о том, что война с РФ неизбежна, заявил в своей статье, опубликованной RT, заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.Медведев подчеркнул, что руководство ФРГ фактически провозгласило Россию "основной угрозой безопасности и миру", а немецкое общество постоянно настраивают на то, что военное столкновение с РФ неминуемо. Даже обозначается дата военного конфликта, отметил Медведев.По его словам, официальный Берлин уже сейчас поставил перед собой цель – нанести стратегическое поражение России.В связи с этим замглавы Совбеза отметил, что у Германии есть только два пути, по которым она может пойти. Первый – продолжать милитаризацию. Но при этом у республики не будет будущего.Второй путь, который может выбрать Германия, – это "отрезвление", полное перекраивание ориентиров внешней политики и выстраивание "трудного, но важного диалога" с Россией.Медведев подчеркнул, что Москву устроят оба сценария, какой из них ни выбрала бы для себя Германия."Слово за ФРГ... И надеюсь, это не будут всем известные слова: "Если мне суждено погибнуть, то пусть погибнет и немецкий народ, потому что он оказался недостойным меня", – процитировал Медведев слова Гитлера, которые тот произнес перед полным и сокрушительным крахом рейха.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
германия
берлин
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259794739_0:0:2100:1575_1920x0_80_0_0_ce31d8d4aeb93d4aa7d44dd44abc2e5e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, германия, берлин, дмитрий медведев, rt
россия, в мире, германия, берлин, дмитрий медведев, rt
Третьего не дано: Медведев обозначил два сценария для ФРГ
16:34 08.05.2026 (обновлено: 16:52 08.05.2026)
Немецкое руководство фактически провозгласило Россию "основной угрозой безопасности и миру", настраивая общество на то, что военное столкновение с РФ неминуемо, подчеркнул замглавы Совбеза РФ
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik.
Германия ведет масштабную пропаганду среди населения республики о том, что война с РФ неизбежна, заявил в своей статье, опубликованной RT
, заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев подчеркнул, что руководство ФРГ фактически провозгласило Россию "основной угрозой безопасности и миру", а немецкое общество постоянно настраивают на то, что военное столкновение с РФ неминуемо. Даже обозначается дата военного конфликта, отметил Медведев.
"Происходит масштабная пропагандистская обработка общественного мнения, постоянно вбрасываются тезисы о фактически неизбежности военного столкновения с Россией к 2029 году", – написал политик.
По его словам, официальный Берлин уже сейчас поставил перед собой цель – нанести стратегическое поражение России.
В связи с этим замглавы Совбеза отметил, что у Германии есть только два пути, по которым она может пойти. Первый – продолжать милитаризацию. Но при этом у республики не будет будущего.
"У Берлина лишь два пути. Один – война и позорные похороны собственной государственности без какой-либо надежды на очередное "чудо Бранденбургского дома", – подчеркнул Медведев.
Второй путь, который может выбрать Германия, – это "отрезвление", полное перекраивание ориентиров внешней политики и выстраивание "трудного, но важного диалога" с Россией.
Медведев подчеркнул, что Москву устроят оба сценария, какой из них ни выбрала бы для себя Германия.
"Слово за ФРГ... И надеюсь, это не будут всем известные слова: "Если мне суждено погибнуть, то пусть погибнет и немецкий народ, потому что он оказался недостойным меня", – процитировал Медведев слова Гитлера, которые тот произнес перед полным и сокрушительным крахом рейха.