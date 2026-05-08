https://sputnik-georgia.ru/20260508/u-gruzii-est-sily-dlya-otveta-inostrannym-razvedkam--preduprezhdenie-gosministra-298513471.html

У Грузии есть силы для ответа иностранным разведкам – предупреждение госминистра

У Грузии есть силы для ответа иностранным разведкам – предупреждение госминистра

Sputnik Грузия

Несколько стран Европы осуществляют разведывательную работу в Грузии в оживленном и интенсивном режиме 08.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-08T23:31+0400

2026-05-08T23:31+0400

2026-05-08T23:31+0400

грузия

новости

политика

мамука мдинарадзе

сгб

европа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291590512_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_15a48f7b9f212421024264403c3d752c.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Грузия сможет дать ответ разведкам иностранных государств, в том числе отдельных европейских стран, которые осуществляют деятельность на территории Грузии, заявил госминистр по вопросам координации правоохранительных органов страны Мамука Мдинарадзе. В Грузии за последнее время арестовали двух граждан Грузии по обвинению шпионаже. Это был первый арест по такому обвинению за последние 5 лет. Госминистр не назвал конкретные страны, отметив что они "сами лучше знают, какая деятельность осуществляется в направлении нашей страны". В тоже время Мдинарадзе отметил, что несколько стран Европы осуществляют разведывательную работу в Грузии в оживленном и интенсивном режиме и отметил, что грузинских спецслужб больше информации, чем они себе представляют. Госминистр не уточнил к каким странам он обращается и какая конкретно информация есть у него. Между тем, среди задержанных за шпионаж как житель Грузии так и чиновник следственной службы Минфина Грузии. Оба дела рассматриваются в закрытом режиме и страны для которых вели деятельность обвиняемые не называются. Согласно отчету СГБ Грузии за 2025 год, спецслужбы некоторых иностранных государств проводили различные виды разведывательных/оперативных мероприятий, направленных против интересов Грузиииспользуя средства гибридной войны. По данным СГБ, в 2025 году в результате контрразведывательной деятельности Службы государственной безопасности было возбуждено 15 уголовных дел, а 13 человек были привлечены к ответственности. В рамках различных расследований и наблюдений были выявлены лица, причастные к разведывательной деятельности иностранных спецслужб, проводившие оперативные и ведомственные совещания в Грузии и устанавливавшие контакты с объектами и организациями, представляющими для них интерес. Также был установлен круг лиц, через которых спецслужбы иностранных государств и лица, имеющие с ними возможные связи, пытались получить разведывательную информацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, сгб, европа