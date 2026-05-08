У Грузии есть силы для ответа иностранным разведкам – предупреждение госминистра
08.05.2026, Sputnik Грузия
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, сгб, европа
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Грузия сможет дать ответ разведкам иностранных государств, в том числе отдельных европейских стран, которые осуществляют деятельность на территории Грузии, заявил госминистр по вопросам координации правоохранительных органов страны Мамука Мдинарадзе.
В Грузии за последнее время арестовали двух граждан Грузии по обвинению шпионаже. Это был первый арест по такому обвинению за последние 5 лет.
"У наших спецслужб есть как никогда, сила, чтобы выявить в нашей стране разведывательные службы других стран, их так называемых резидентов. Мы очень бережно относимся к этим отношениям. Поэтому просим, чтобы к этому вопросу отнеслись предельно осторожно", - заявил Мдинарадзе.
Госминистр не назвал конкретные страны, отметив что они "сами лучше знают, какая деятельность осуществляется в направлении нашей страны".
В тоже время Мдинарадзе отметил, что несколько стран Европы осуществляют разведывательную работу в Грузии в оживленном и интенсивном режиме и отметил, что грузинских спецслужб больше информации, чем они себе представляют.
"Сегодня контрразведывательная работа ведется интенсивно в десятикратном размере,. Также, у нас и у наших правоохранительных органов очень много информации. Просим, чтобы этих людей (резидентов разведки – ред) вывели, отстранили от той деятельности, которую они осуществляют. В противном случае, я действительно не угрожаю, могу смело сказать, что мы в связи с этим сделаем определенные намеки снова", - сказал Мдинарадзе.
Госминистр не уточнил к каким странам он обращается и какая конкретно информация есть у него.
Между тем, среди задержанных за шпионаж как житель Грузии так и чиновник следственной службы Минфина Грузии. Оба дела рассматриваются в закрытом режиме и страны для которых вели деятельность обвиняемые не называются.
Согласно отчету СГБ Грузии за 2025 год, спецслужбы некоторых иностранных государств проводили различные виды разведывательных/оперативных мероприятий, направленных против интересов Грузиииспользуя средства гибридной войны.
По данным СГБ, в 2025 году в результате контрразведывательной деятельности Службы государственной безопасности было возбуждено 15 уголовных дел, а 13 человек были привлечены к ответственности.
В рамках различных расследований и наблюдений были выявлены лица, причастные к разведывательной деятельности иностранных спецслужб, проводившие оперативные и ведомственные совещания в Грузии и устанавливавшие контакты с объектами и организациями, представляющими для них интерес. Также был установлен круг лиц, через которых спецслужбы иностранных государств и лица, имеющие с ними возможные связи, пытались получить разведывательную информацию.