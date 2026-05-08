В Грузии ожидается переменчивая погода – новый прогноз
В Тбилиси возможны кратковременные дожди с грозами 08.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-08T21:48+0400
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Синоптики прогнозируют временами осадки в некоторых районах Грузии 9-11 мая, сообщило Национальное агентство окружающей среды. В Тбилиси возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +23... +25 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +22... +24 градуса. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +24... +26 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти): синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +21... +23 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро): ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +19... +21 градус. В Картли (Рустави, Больниси, Марнеули, Гардабани, Гори): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +24... +26 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро): прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +23... +25 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +20… +22 градуса. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в течение дня составит +14...+16 градусов.
