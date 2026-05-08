https://sputnik-georgia.ru/20260508/v-gruzii-vpervye-otmechayut-natsionalnyy-den-vina-298496236.html

В Грузии впервые отмечают Национальный день вина

В Грузии впервые отмечают Национальный день вина

Sputnik Грузия

Грузия отмечает первый в истории Национальный день вина, учрежденный правительством для популяризации бренда "Родина вина" на мировых рынках 08.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-08T10:50+0400

2026-05-08T10:50+0400

2026-05-08T10:56+0400

общество

грузия

новости

национальное агентство вина

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283091727_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8190caebad82bc904813cee1f7b25b9a.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Национальный день вина впервые отмечается в Грузии как ежегодный праздник.Национальный день вина был учрежден в феврале этого года с целью популяризации грузинского вина и не является официальным выходным днем.В связи с праздником, в Тбилиси, на площади Гудиашвили, пройдет ряд познавательных и развлекательных мероприятий, чтобы гости столицы могли ближе познакомиться с грузинским вином. Там будут открыты винные бары и представлен широкий ассортимент грузинских вин.Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является одним из приоритетов правительства. На маркетинговую деятельность по продвижению местного вина в 2025 году Национальное агентство вина потратило 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом.Грузия — родина винаГрузия официально признана родиной вина в 2017 году согласно результатам исследований ведущих мировых ученых, представленных во французском городе Бордо.Ученые тщательно изучили археологические материалы, найденные в Грузии в разные периоды. Среди них были древнейшие виноградные косточки и осадок на старинной глиняной посуде, который в итоге оказался остатками вина.Традиция виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет и занимает особое место в грузинской культуре.В народном искусстве, а также в памятниках духовной и материальной культуры широко используются образы вина и виноградной лозы.На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда. Примерно 500 из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни.В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври, то есть в глиняных кувшинах, был включен в список нематериального культурного наследия человечества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, национальное агентство вина, тбилиси