https://sputnik-georgia.ru/20260508/valyutnye-rezervy-natsbanka-gruzii-vyrosli-za-mesyats--statistika-298495561.html

Валютные резервы Нацбанка Грузии выросли за месяц – статистика

Валютные резервы Нацбанка Грузии выросли за месяц – статистика

Sputnik Грузия

По состоянию на 30 апреля 2026 года доля золота в общих международных валютных резервах составляет 16,4% 08.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-08T09:01+0400

2026-05-08T09:01+0400

2026-05-08T09:01+0400

экономика

грузия

новости

золото

статистика

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23329/33/233293308_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_b539a5c2478219e928998c232298faab.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Международные резервы на 30 апреля 2026 года, согласно предварительным данным, составили 6,47 миллиарда долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.Максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 28 февраля 2026 года – 6 660 миллионов долларов.В апреле резервы выросли на 154,2 миллиона долларов, а с начала года – на 311,5 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке, а также с ростом стоимости золота.За 2025 год международные резервы выросли на 1 709,5 миллиона долларов, за 2024 год – снизились на 562,1 миллиона долларов, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,9 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,8 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,2 миллиарда долларов).Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 478 миллионов долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,9 тысячи долларов. Средства в золоте составляют 1,1 миллиарда долларов (16,4% от общего объема резервов).Стоимость других активов в структуре валютных резервов отрицательная – 1,2 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, золото, статистика, национальный банк грузии