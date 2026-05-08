Ветераны ВОВ в Грузии получат помощь в размере 2 тысячи лари

Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулись лишь 300 тысяч 08.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Правительство Грузии выделит ветеранам Второй мировой войны по 2 тысячи лари в качестве единовременной помощи по случаю 81-й годовщины Победы, говорится в распоряжении кабмина Грузии.Единовременную помощь, но уже в размере 1 тысячи лари, получат и семьи участников войны, погибших на фронте.По информации администрации правительства, финансовая помощь будет предоставлена участникам Второй мировой войны и членам семей погибших на войне, зарегистрированным в электронной базе данных учета ветеранов Государственной службы по делам ветеранов.Согласно распоряжению, предоставление единовременной денежной помощи на всей территории Грузии обеспечит Агентство социального обслуживания, а зарегистрированные в Тбилиси участники Второй мировой войны и члены семей погибших на войне получат выплаты от столичной мэрии.По данным Государственной службы Грузии по делам ветеранов, в стране в настоящее время осталось 46 ветеранов Второй мировой войны.Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулись лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены государственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них — младший сержант Мелитон Кантария (1921–1993), который в мае 1945 года водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым.

