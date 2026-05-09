Парад Победы прошел на Красной площади – самые яркие фото
9 мая на Красной площади в Москве прошел традиционный парад Победы. В шествии приняли участие подразделения российской армии, бойцы СВО и знаменные группы, а... 09.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-09T13:51+0400
Традиционный парад Победы состоялся на Красной площади утром 9 мая. Торжественные мероприятия продолжались около двух часов. Перед началом церемонии в центре Москвы были перекрыты улицы и набережные, прилегающие к Кремлю и главной площади страны.Парад открыло выступление президента России Владимира Путина. После этого по брусчатке Красной площади прошли пешие колонны военнослужащих различных родов войск — Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, подразделений ПВО, РЭБ и Ракетных войск стратегического назначения. В шествии также приняли участие бойцы СВО.
Парад Победы прошел на Красной площади – самые яркие фото 13:51 09.05.2026 (обновлено: 15:13 09.05.2026)
9 мая на Красной площади в Москве прошел традиционный парад Победы. В шествии приняли участие подразделения российской армии, бойцы СВО и знаменные группы, а главными темами церемонии стали память о войне и безопасность
© photo: Sputnik / Kristina Solovyova / Перейти в фотобанк Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Alexander Shcherbak/POOL / Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин выступил с речью перед участниками парада и гостями на Красной площади.
© photo: Sputnik / Yuri Kochetkov / Перейти в фотобанк
По брусчатке площади прошли военнослужащие различных подразделений российской армии, сохраняя строгий строй и ритм марша.
© photo: Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Kristina Solovyova / Перейти в фотобанк
Зрители внимательно следили за шествием колонн, встречая участников парада аплодисментами.
© photo: Sputnik / Alexander Shcherbak/POOL / Перейти в фотобанк
В этом году на Красной площади не было военной техники. Власти объяснили решение соображениями безопасности.
© photo: Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк
Военнослужащие несли боевые знамена своих частей, напоминая о подвигах и истории армии.
© photo: Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк Строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" во время воздушной части парада в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Alexander Shcherbak/POOL / Перейти в фотобанк
9 мая 2026. Президент Беларуси Александр Лукашенко на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Alexander Shcherbak/POOL / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) и командующий парадом, генерал-полковник Андрей Мордвичев на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Alexander Shcherbak/POOL / Перейти в фотобанк Военнослужащие КНДР на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Dmitry Astakhov / Перейти в фотобанк 9 мая 2026. Президент РФ Владимир Путин на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Yuri Kochetkov / Перейти в фотобанк
Во время шествия над Красной площадью сохранялась почти полная тишина, которую прерывали только команды и звук марша.
© photo: Sputnik / Alexander Shcherbak/POOL / Перейти в фотобанк Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Alexander Shcherbak/POOL / Перейти в фотобанк 9 мая 2026. Ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов, президент РФ Владимир Путин, Герой России, участник СВО Леонид Рыжов (слева направо) на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Kristina Solovyova / Перейти в фотобанк
В параде приняли участие бойцы СВО, прошедшие по Красной площади вместе с другими подразделениями.
© photo: Sputnik / Dmitry Astakhov / Перейти в фотобанк
Несмотря на отсутствие техники, атмосфера парада оставалась торжественной.
© photo: Sputnik / Alexander Shcherbak/POOL / Перейти в фотобанк Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк
Парад Победы вновь напомнил о цене войны и о людях, благодаря которым май 1945 года стал символом Победы.
