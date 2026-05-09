День Победы в Тбилиси – среди памяти, цветов и тех, кто еще смог прийти
День Победы в Тбилиси – среди памяти, цветов и тех, кто еще смог прийти
В Тбилиси ветераны Великой Отечественной войны, их семьи и жители города собрались в парке Киквидзе у бюста Мелитона Кантария 09.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-09T15:14+0400
2026-05-09T15:27+0400
С каждым годом участников этих встреч становится все меньше, но память о подвиге тех, кто прошел войну, продолжает собирать людей вместе.Парк Киквидзе уже шестой год подряд становится местом, где ветераны принимают поздравления с Днем Победы. Из-за реконструкции парка Ваке, где находится символическая могила Неизвестного солдата, именно сюда перенесли главные памятные мероприятия.У бюста Героя Советского Союза Мелитона Кантария собрались ветераны, их дети и внуки, жители Тбилиси и представители власти. Люди приносят цветы, благодарят фронтовиков и подолгу разговаривают с теми, кто пережил войну.По официальным данным, в Грузии сегодня осталось всего 46 ветеранов Великой Отечественной войны. И с каждым годом на этих встречах становится заметно, как редеют ряды людей, которые своими глазами видели войну, фронт и Победу. Многие уже не смогли прийти – кого-то подвело здоровье, а кого-то время навсегда оставило только в памяти близких.Во время войны из Грузии на фронт ушли около 700 тысяч человек, и лишь 300 тысяч вернулись домой. Десятки тысяч были награждены боевыми орденами, а 167 уроженцев Грузии стали Героями Советского Союза. Самым известным среди них остался Мелитон Кантария – человек, водрузивший Знамя Победы над рейхстагом в мае 1945 года.
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузия, вов, день победы, 9 мая, тбилиси, фото

День Победы в Тбилиси – среди памяти, цветов и тех, кто еще смог прийти

15:14 09.05.2026 (обновлено: 15:27 09.05.2026)
В Тбилиси ветераны Великой Отечественной войны, их семьи и жители города собрались в парке Киквидзе у бюста Мелитона Кантария
© photo: Sputnik / Stringer

Ветераны собрались в парке Киквидзе с самого утра. С каждым годом их все меньше, поэтому каждая такая встреча бесценна.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Люди подходили к фронтовикам с цветами и словами благодарности. Многие признавались, что хотели успеть увидеть тех, кто еще помнит войну не понаслышке.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

У бюста Мелитона Кантария звучали поздравления и тихие разговоры о прошлом, которое с каждым годом уходит все дальше.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Для многих семей этот день давно стал не только праздником, но и днем памяти.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Цветы у памятника Мелитону Кантария появлялись один за другим. Несли их как взрослые, так и дети.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Люди долго не расходились после церемонии. Всем хотелось еще немного побыть рядом с теми, кто когда-то принес мир.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

День Победы 9 мая 2026 года.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Первые лица Грузии пришли к памятнику Мелитону Кантария, возложили венки и встретились с ветеранами.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Всего, по официальным данным, в Грузии зарегистрировано 46 ветеранов ВОВ.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня долг граждан Грузии – почтить память героев Великой Отечественной войны, заявил премьер.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Российские и белорусские дипломаты почтили память героев ВОВ в Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Дипломаты отметили важность памяти о героях, чья самоотверженность стала примером для следующих поколений.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Среди молодежи Грузии есть люди, которые бережно хранят память о героях войны и чтят общую историю народов.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Молодое поколение должно помнить, что Грузия отдала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Память о войне необходимо сохранять и передавать следующим поколениям, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась, заявили дипломаты.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Аналог шествия "Бессмертного полка" "Бессмертное войско Грузии" прошел в Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Участники шествия несли цветы, медали и фотографии своих предков – героев войны.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Мелитон Кантария стал одним из тех, кто в мае 1945 года установил Знамя Победы над рейхстагом.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

В парке Ваке ведутся активные ремонтные работы, но, несмотря на это, жители все равно приносили цветы к памятнику Неизвестному солдату.

© photo: Sputnik / Stringer

© photo: Sputnik / Stringer

Добраться туда было непросто, но люди не хотели оставлять это место без цветов. Память и внимание в эти дни очень важны.

© photo: Sputnik / Stringer

