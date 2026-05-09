День Победы в Тбилиси – среди памяти, цветов и тех, кто еще смог прийти

С каждым годом участников этих встреч становится все меньше, но память о подвиге тех, кто прошел войну, продолжает собирать людей вместе.Парк Киквидзе уже шестой год подряд становится местом, где ветераны принимают поздравления с Днем Победы. Из-за реконструкции парка Ваке, где находится символическая могила Неизвестного солдата, именно сюда перенесли главные памятные мероприятия.У бюста Героя Советского Союза Мелитона Кантария собрались ветераны, их дети и внуки, жители Тбилиси и представители власти. Люди приносят цветы, благодарят фронтовиков и подолгу разговаривают с теми, кто пережил войну.По официальным данным, в Грузии сегодня осталось всего 46 ветеранов Великой Отечественной войны. И с каждым годом на этих встречах становится заметно, как редеют ряды людей, которые своими глазами видели войну, фронт и Победу. Многие уже не смогли прийти – кого-то подвело здоровье, а кого-то время навсегда оставило только в памяти близких.Во время войны из Грузии на фронт ушли около 700 тысяч человек, и лишь 300 тысяч вернулись домой. Десятки тысяч были награждены боевыми орденами, а 167 уроженцев Грузии стали Героями Советского Союза. Самым известным среди них остался Мелитон Кантария – человек, водрузивший Знамя Победы над рейхстагом в мае 1945 года.
В Тбилиси ветераны Великой Отечественной войны, их семьи и жители города собрались в парке Киквидзе у бюста Мелитона Кантария
С каждым годом участников этих встреч становится все меньше, но память о подвиге тех, кто прошел войну, продолжает собирать людей вместе.
Парк Киквидзе уже шестой год подряд становится местом, где ветераны принимают поздравления с Днем Победы. Из-за реконструкции парка Ваке, где находится символическая могила Неизвестного солдата, именно сюда перенесли главные памятные мероприятия.
У бюста Героя Советского Союза Мелитона Кантария собрались ветераны, их дети и внуки, жители Тбилиси и представители власти. Люди приносят цветы, благодарят фронтовиков и подолгу разговаривают с теми, кто пережил войну.
По официальным данным, в Грузии сегодня осталось всего 46 ветеранов Великой Отечественной войны. И с каждым годом на этих встречах становится заметно, как редеют ряды людей, которые своими глазами видели войну, фронт и Победу. Многие уже не смогли прийти – кого-то подвело здоровье, а кого-то время навсегда оставило только в памяти близких.
Во время войны из Грузии на фронт ушли около 700 тысяч человек, и лишь 300 тысяч вернулись домой. Десятки тысяч были награждены боевыми орденами, а 167 уроженцев Грузии стали Героями Советского Союза. Самым известным среди них остался Мелитон Кантария – человек, водрузивший Знамя Победы над рейхстагом в мае 1945 года.