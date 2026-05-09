Грузия и Великая Отечественная война: как республика стала одним из ключевых тылов СССР

Вклад Грузии в Победу в Великой Отечественной войне измерялся не только количеством ушедших на фронт, но и стратегическим значением Кавказа, работой тыла и...

На войну ушли около 700 тысяч жителей республики – почти пятая часть населения тогдашней Грузии. По разным оценкам, домой не вернулись от 300 до 400 тысяч человек.Уроженцы Грузии участвовали практически во всех ключевых сражениях Великой Отечественной войны – от обороны Брестской крепости и Сталинградской битвы до освобождения Европы.Особое значение во время войны имел Кавказ. Через регион проходили важнейшие транспортные маршруты, а его ресурсы были необходимы для советской армии и оборонной промышленности.Во время войны Грузия стала крупным тыловым и госпитальным центром. В республике работали военные госпитали, сюда эвакуировали предприятия и раненых.Стратегическую роль сыграли и грузинские природные ресурсы. Чиатурский марганец использовался для металлургии и производства вооружения, а уголь из Ткибули, Ткварчели и Ахалцихе был особенно важен для Черноморского флота.Сельское хозяйство республики обеспечивало фронт продовольствием, чаем и табаком. Тысячи женщин служили медиками, связистками и работали в тылу.Более 160 уроженцев Грузинской ССР получили звание Героя Советского Союза. Одним из символов Победы стал уроженец Грузии Мелитон Кантария, который вместе с Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.Сегодня память о войне в Грузии сохраняется на государственном уровне – 9 мая остается официальным праздником.

