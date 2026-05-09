https://sputnik-georgia.ru/20260509/peskov-ukrainskiy-mir-za-odnu-noch-ne-reshaetsya-298548302.html
Песков: украинский мир "за одну ночь" не решается
Песков: украинский мир "за одну ночь" не решается
Sputnik Грузия
Ранее госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что Вашингтон не намерен бесконечно вкладывать усилия в урегулирование, если не увидит реального прогресса 09.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-09T22:09+0400
2026-05-09T22:09+0400
2026-05-09T22:09+0400
украина
обострение ситуации вокруг украины
политика
в мире
россия
вашингтон
сша
марко рубио
дмитрий песков
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/09/294863385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fd105e5761d4108becd1d1fc412f9389.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что США рассчитывают на скорый результат в переговорах по Украине, однако назвал такие ожидания нереалистичными."Америка хочет быстрых результатов, но они не всегда возможны, потому что очень сложные переговоры, очень много деталей. Америка и раньше говорила о том, что они хотели бы как можно быстрее, что это можно решить чуть ли не за одну ночь. Но это, к сожалению, не так, это требует больше усилий", – заявил он в эфире телеканала "Звезда".При этом Песков подчеркнул, что сигналов о намерении Вашингтона выйти из переговорного процесса нет. Ранее госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что Вашингтон не намерен бесконечно вкладывать усилия в урегулирование, если не увидит реального прогресса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
вашингтон
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/09/294863385_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ede07e67f3b64bf434d727d9862f82db.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, обострение ситуации вокруг украины, политика, в мире, россия, вашингтон, сша, марко рубио, дмитрий песков
украина, обострение ситуации вокруг украины, политика, в мире, россия, вашингтон, сша, марко рубио, дмитрий песков
Песков: украинский мир "за одну ночь" не решается
Ранее госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что Вашингтон не намерен бесконечно вкладывать усилия в урегулирование, если не увидит реального прогресса
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что США рассчитывают на скорый результат в переговорах по Украине, однако назвал такие ожидания нереалистичными.
"Америка хочет быстрых результатов, но они не всегда возможны, потому что очень сложные переговоры, очень много деталей. Америка и раньше говорила о том, что они хотели бы как можно быстрее, что это можно решить чуть ли не за одну ночь. Но это, к сожалению, не так, это требует больше усилий", – заявил он в эфире телеканала "Звезда".
При этом Песков подчеркнул, что сигналов о намерении Вашингтона выйти из переговорного процесса нет.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что Вашингтон не намерен бесконечно вкладывать усилия в урегулирование, если не увидит реального прогресса.