Песков: украинский мир "за одну ночь" не решается

Ранее госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что Вашингтон не намерен бесконечно вкладывать усилия в урегулирование, если не увидит реального прогресса 09.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что США рассчитывают на скорый результат в переговорах по Украине, однако назвал такие ожидания нереалистичными."Америка хочет быстрых результатов, но они не всегда возможны, потому что очень сложные переговоры, очень много деталей. Америка и раньше говорила о том, что они хотели бы как можно быстрее, что это можно решить чуть ли не за одну ночь. Но это, к сожалению, не так, это требует больше усилий", – заявил он в эфире телеканала "Звезда".При этом Песков подчеркнул, что сигналов о намерении Вашингтона выйти из переговорного процесса нет. Ранее госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что Вашингтон не намерен бесконечно вкладывать усилия в урегулирование, если не увидит реального прогресса.

