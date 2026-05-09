Петер Мадьяр избран премьер-министром Венгрии
После оглашения результатов Мадьяр принял присягу на флаге Венгрии 09.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-09T17:21+0400
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Парламент Венгрии избрал председателя партии "Тиса" Петера Мадьяра премьер-министром страны. "Парламент Венгрии 140 голосами "за", 54 голосами "против" и при одном воздержавшемся избрал Петера Мадьяра премьер-министром Венгрии", – огласила результаты голосования спикер парламента Агнеш Форстхоффер. После оглашения результатов Мадьяр принял присягу на флаге Венгрии.
17:21 09.05.2026 (обновлено: 17:35 09.05.2026)
После оглашения результатов Мадьяр принял присягу на флаге Венгрии
