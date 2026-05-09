Письмо деда с войны и вклад Грузии – поздравление спикера парламента с Днем Победы
Этот день наш – мы воевали на победившей стороне истории и гордимся тем, кем мы были, где стояли и что сделали, заявил Шалва Папуашвили
2026-05-09T09:39+0400
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. В Грузии нет семьи, на которой не отразились бы последствия Великой Отечественной войны, и она осталась в нашей памяти, говорится в поздравлении спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили.
"В Грузии нет семьи, в которой не было бы погибших на этой войне. Великая Отечественная война осталась в нашей памяти, отразилась в искусстве, литературе, фильмах, которые оживляют эпоху этой страшной войны, дух и жертвы. Эта память стала неотъемлемой частью нашей национальной идентичности", – говорится в поздравлении.
По словам Папуашвили, прошло восемь десятилетий с тех пор, как отмечается этот день, и в Грузии вспоминают отцов, дедов и прадедов – поколение, которое защитило свою страну и спасло родину от разрушения.
Сейчас наблюдаются тенденции изменить идентичность грузинской нации, отмечает спикер парламента Грузии, и ее призывают "критически переосмыслить" прошлое, осудить его советский характер, приравнять его к фашизму и похоронить вместе с ним все, что было создано, построено или развито в то время.
"Советское прошлое – это наше общее прошлое. Его нельзя изменить. Оно было таким, каким было – с добром и злом, с жертвами и радостью, с репрессиями и подъемом национального самосознания. Изучение этого прошлого – дело истории и историков. Но мы не можем принять призывы или кампании, направленные на изменение нашей памяти, идентичности и исторического самосознания, на переписывание истории", – сказал Папуашвили.
По его словам, в Грузии пытаются внедрить нарратив о том, что День Победы надо праздновать 8 мая и внушить, что якобы единственное, что требуется от Грузии, – это воспринимать мир либо в "русских", либо в "европейских" красках и выбирать либо одно, либо другое.
"Этот выбор ложен, а такое мировоззрение неадекватно и губительно. Нация должна быть самобытной, самостоятельной, мыслящей и твердо стоящей на ногах. Именно поэтому 9 мая останется 9 мая", – говорится в поздравлении.
Более того, по его словам, 9 мая остается грузинским. "Этот день наш – мы воевали, проливали кровь, мы воевали на победившей стороне истории и гордимся тем, кем мы были, где стояли и что сделали. Вечная память всем воинам, всем героям, всем участникам войны и нашим предкам! Долгих лет жизни всем ветеранам, всем, кто помнит то страшное время. Поздравляю с 9 мая, с Днем нашей Победы!" – говорится в поздравлении.
Спикер парламента также привел отрывок из письма своего деда с фронта.
"Беру в руки перо, передаю добрый привет... Будь счастлива со своими детьми, со своими внуками, жемчужина..." Это письмо, написанное моим дедом с фронта, всего за несколько недель до 9 мая, оказалось последним. В этом одном предложении вся трагедия войны – любовь, надежда и спокойствие человека перед лицом смерти", – говорится в поздравлении.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди героев – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 46 ветеранов Великой Отечественной войны.
Правительство Грузии в связи с празднованием Дня Победы над фашизмом выплатит ветеранам Второй мировой войны финансовую помощь в размере двух тысяч лари каждому. Что касается членов семей погибших, то они получат по тысяче лари.