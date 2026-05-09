"Трагическая личность": премьер Грузии резко раскритиковал посла ЕС

Дипломату поручено укреплять и углублять отношения между Евросоюзом и Грузией, а он делал все наоборот, утверждает Ираклий Кобахидзе 09.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-09T17:51+0400

ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский – трагическая личность, и празднование Дня Европы, которое проводится под его руководством, не имеет ценности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В Грузии в субботу, 9 мая, посольство ЕС отмечает День Европы. В специальном павильоне представлены все страны ЕС. Между тем Павел Герчинский отметил, что не собирается отвечать на критику грузинских политиков. В последнее время Павел Герчинский не раз становился объектом критики грузинских властей, особенно после заявлений, что Грузия отклонилась от курса евроинтеграции. Его даже вызывали в МИД страны для дачи разъяснений. При этом, выступая перед собравшимися на Дне Европы 9 мая, дипломат вновь отметил антиевропейскую риторику со стороны властей Грузии. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, в качестве меры наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. Шестого марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

