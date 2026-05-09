В Гори прошли митинг и шествие в честь Дня Победы 9 мая – видео

В грузинском городе Гори 9 мая прошли митинг и шествие, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

2026-05-09T19:50+0400

Акция состоялась у дома-музея Иосифа Сталина. В мероприятии приняли участие жители разных регионов Грузии, которые пришли с красными флагами и портретами героев войны. Колонна прошла по центральным улицам города до здания администрации.Участники митинга высказались за продолжение курса на мир и стабильность в регионе, а также подчеркнули необходимость прямого диалога с Россией.Во время акции поднимались вопросы социально-экономической ситуации в стране и рисков дестабилизации обстановки.Шествие завершилось у здания администрации Гори, где участники выступили с требованием восстановить памятник Иосифу Сталину, демонтированный в 2010 году.

