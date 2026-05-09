В Грузии отмечают День Победы над фашизмом

Память жертв Второй мировой войны в этом году можно будет почтить в Парке культуры и отдыха ветеранов имени Киквидзе 09.05.2026, Sputnik Грузия

праздник 9 мая 2026

день победы

ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 Мая.В День Победы в Тбилиси, как правило, ветераны и обычные граждане собираются в парке Ваке у мемориала в честь Победы над фашизмом. Третий год подряд, из-за ремонтных работ в парке, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы над фашизмом, там не состоятся.Почтить память жертв Второй мировой войны можно будет в Парке культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе. В 11:00 там состоится возложение венков.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди героев – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 46 ветеранов Великой Отечественной войны.Правительство Грузии в связи с празднованием Дня Победы над фашизмом выплатит ветеранам Второй мировой войны финансовую помощь в размере двух тысяч лари каждому. Что касается членов семей погибших, то они получат по тысяче лари.

