https://sputnik-georgia.ru/20260509/v-gruzii-rasshirili-spisok-medikamentov-na-kotorye-ustanovlen-potolok-tsen--298532024.html

В Грузии расширили список медикаментов, на которые установлен потолок цен

В Грузии расширили список медикаментов, на которые установлен потолок цен

Sputnik Грузия

По данным Минздрава, цена фармацевтической продукции снизилась в среднем на 40% 09.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-09T16:36+0400

2026-05-09T16:36+0400

2026-05-09T16:55+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

минздрав

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0a/268364345_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_d56d1b307c28950e90531af31e0ab286.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Количество наименований медикаментов, на которые государство установило максимальную планку оптовых и розничных цен, увеличилось еще на 700, говорится в сообщении Минздрава Грузии. Максимальные границы референтных цен на медикаменты Минздрав страны начал устанавливать с января 2023 года. Таким образом государство взяло под контроль завышение цен на медикаменты на 200-300% от изначальной стоимости. В списке указан лишь основной компонент медикамента, вне зависимости от производителя и названия, и его максимальная оптовая и розничная цена. Перечень означает, что все подобные препараты различных наименований и производителей, включающие конкретный компонент, не могут продаваться по цене выше установленной. В список с потолком цен входят препараты для лечения хронических и онкологических заболеваний, антибиотики, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений, болезней желудочно-кишечного тракта, противовирусные, антигельминтные, антигистаминные, обезболивающие и психолептики. Всего в списке более чем 7 500 медикаментов. По данным Минздрава, в результате цена фармацевтической продукции снизилась в среднем на 40%. Реформа в Грузии Борьба с завышенными ценами в Грузии началась после исследования Национального агентства конкуренции в 2022 году, согласно которому цены на медикаменты искусственно завышаются поставщиками. Главная цель реформы – обеспечить населению максимальный доступ к медикаментам и снизить цены на лекарства. Государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек, в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Согласно правилам, фармацевтические компании обязаны руководствоваться ценами, установленными в определенном Минздравом Грузии списке наименований. В том случае, если аптеки будут продавать медикаменты выше установленной цены, они будут оштрафованы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, минздрав