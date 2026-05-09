https://sputnik-georgia.ru/20260509/v-sektsii-interesov-rf-v-gruzii-proshel-priem-posvyaschennyy-9-maya-298527800.html

В Секции интересов РФ в Грузии прошел прием, посвященный 9 Мая

В Секции интересов РФ в Грузии прошел прием, посвященный 9 Мая

Sputnik Грузия

В Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии прошел прием, посвященный Дню Победы 09.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-09T13:09+0400

2026-05-09T13:09+0400

2026-05-09T13:10+0400

мультимедиа

видео

грузия

россия

беларусь

швейцария

тбилиси

вов

день победы

9 мая

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/09/298527603_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_dd62cf2c92ecae625bfe213705bce0e5.jpg

Мероприятие организовали совместно с посольством Беларуси в Грузии. В приеме приняли участие глава Секции интересов РФ Дмитрий Олисов и посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук.На вечере звучали стихи и песни военных лет, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.Отдельное внимание уделили ветеранам, которые смогли посетить мероприятие. Для гостей прозвучали слова благодарности за подвиг и Победу над фашизмом.Во время встречи также говорили о сохранении исторической памяти и вкладе народов Советского Союза в Победу.В ходе выступления Дмитрий Олисов подчеркнул, что Грузия внесла значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. На фронт ушли около 700 тысяч жителей республики.Одним из символов Победы стал уроженец Грузии Мелитон Кантария, который вместе с Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года.Главными гостями приема стали проживающие в Тбилиси ветераны Великой Отечественной войны – Вахтанг Алексеевич Адамашвили, Лилия Леонидовна Зерекидзе и Луиза Константиновна Шмуняк. Первый – грузин, вторая – русская, третья – украинка.9 мая остается в Грузии официальным государственным праздником – Днем Победы над фашизмом.

беларусь

швейцария

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, грузия, россия, беларусь, швейцария, тбилиси, вов, день победы, 9 мая, видео-новости из грузии, видео