https://sputnik-georgia.ru/20260509/v-sektsii-interesov-rf-v-gruzii-proshel-priem-posvyaschennyy-9-maya-298527800.html
В Секции интересов РФ в Грузии прошел прием, посвященный 9 Мая
В Секции интересов РФ в Грузии прошел прием, посвященный 9 Мая
Sputnik Грузия
В Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии прошел прием, посвященный Дню Победы 09.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-09T13:09+0400
2026-05-09T13:09+0400
2026-05-09T13:10+0400
мультимедиа
видео
грузия
россия
беларусь
швейцария
тбилиси
вов
день победы
9 мая
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/09/298527603_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_dd62cf2c92ecae625bfe213705bce0e5.jpg
Мероприятие организовали совместно с посольством Беларуси в Грузии. В приеме приняли участие глава Секции интересов РФ Дмитрий Олисов и посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук.На вечере звучали стихи и песни военных лет, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.Отдельное внимание уделили ветеранам, которые смогли посетить мероприятие. Для гостей прозвучали слова благодарности за подвиг и Победу над фашизмом.Во время встречи также говорили о сохранении исторической памяти и вкладе народов Советского Союза в Победу.В ходе выступления Дмитрий Олисов подчеркнул, что Грузия внесла значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. На фронт ушли около 700 тысяч жителей республики.Одним из символов Победы стал уроженец Грузии Мелитон Кантария, который вместе с Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года.Главными гостями приема стали проживающие в Тбилиси ветераны Великой Отечественной войны – Вахтанг Алексеевич Адамашвили, Лилия Леонидовна Зерекидзе и Луиза Константиновна Шмуняк. Первый – грузин, вторая – русская, третья – украинка.9 мая остается в Грузии официальным государственным праздником – Днем Победы над фашизмом.
беларусь
швейцария
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/09/298527603_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_2a73979e2ddf1b0c80b0d6989bc58b03.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, грузия, россия, беларусь, швейцария, тбилиси, вов, день победы, 9 мая, видео-новости из грузии, видео
мультимедиа, видео, грузия, россия, беларусь, швейцария, тбилиси, вов, день победы, 9 мая, видео-новости из грузии, видео
В Секции интересов РФ в Грузии прошел прием, посвященный 9 Мая
13:09 09.05.2026 (обновлено: 13:10 09.05.2026)
В Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии прошел прием, посвященный Дню Победы
Мероприятие организовали совместно с посольством Беларуси в Грузии. В приеме приняли участие глава Секции интересов РФ Дмитрий Олисов и посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук.
На вечере звучали стихи и песни военных лет, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.
Отдельное внимание уделили ветеранам, которые смогли посетить мероприятие. Для гостей прозвучали слова благодарности за подвиг и Победу над фашизмом.
Во время встречи также говорили о сохранении исторической памяти и вкладе народов Советского Союза в Победу.
В ходе выступления Дмитрий Олисов подчеркнул, что Грузия внесла значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. На фронт ушли около 700 тысяч жителей республики.
Одним из символов Победы стал уроженец Грузии Мелитон Кантария, который вместе с Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года.
Главными гостями приема стали проживающие в Тбилиси ветераны Великой Отечественной войны – Вахтанг Алексеевич Адамашвили, Лилия Леонидовна Зерекидзе и Луиза Константиновна Шмуняк. Первый – грузин, вторая – русская, третья – украинка.
9 мая остается в Грузии официальным государственным праздником – Днем Победы над фашизмом.