Жители Тбилиси вышли на шествие в честь 9 мая – видео
2026-05-09T17:03+0400
Жители Тбилиси вышли на шествие в честь 9 мая – видео
16:21 09.05.2026 (обновлено: 17:03 09.05.2026)
В Тбилиси в День Победы прошло шествие "Бессмертное войско". Участники акции собрались в парке Киквидзе, у памятника Мелитону Кантария – грузинскому герою Великой Отечественной войны, водрузившему Знамя Победы над рейхстагом в 1945 году
Люди пришли с фотографиями родственников-фронтовиков и портретами участников войны. Шествие прошло по территории парка и стало для собравшихся возможностью почтить память погибших и вспомнить историю своих семей.
"Бессмертное войско" стало аналогом акции "Бессмертный полк", которая ежегодно проходит в разных странах 9 мая.