Какой сегодня церковный праздник: 10 мая 2026

По православному церковному календарю 10 мая отмечают день памяти апостола от 70-ти Симеона, преподобного Евлогия и Стефана Печерского

2026-05-10T01:01+0400

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Апостол от 70-тиПо церковному календарю 10 мая отмечают день памяти апостола и священномученика Симеона, родственника Господня.Симеон был племянником святого Иосифа Обручника, обрученного мужа Девы Марии. Увидев чудеса Иисуса в зрелом возрасте, он уверовал в Спасителя и стал одним из 70-ти апостолов. Когда в 63 году был убит первый епископ Иерусалимский, апостол Иаков, на его место избрали Симеона.Император Траян (98-117), приступив к правлению, издал указ, запрещающий все тайные собрания, что в частности касалось христиан, которые в это время часто собирались по ночам и вместе молились.Воспользовавшись этим указом, язычники донесли римскому наместнику в Иерусалиме, что Симеон исповедует христианскую веру, особо подчеркнув, что он происходит из рода царя Давида, а римляне всех потомков царя Давида уничтожали.Апостола, которому в то время было уже больше 100 лет, схватили и после долгих пыток распяли на кресте. Произошло это в 107 году.Евлогий СтранноприимецПо церковному календарю 10 мая поминают праведного Евлогия Странноприимца, который жил в IV веке и нес подвиг служения странникам.Евлогий был камнетесом в Фиваиде. В свободное от работы время он искал странников и давал им приют. Евлогий однажды нашел сокровища и, перебравшись в Константинополь, построил большой дом и стал важным чиновником.Участвуя в неудавшемся заговоре против императора, он бежал из Константинополя и, вернувшись в родное село, снова стал камнетесом.По обычаю, Евлогий каждый день до самой смерти принимал у себя дома путников. Он мирно дожил до глубокой старости. Ему было более 100 лет.Стефан ПечерскийПо церковному календарю 10 мая поминают преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского.С молодых лет Стефан подвизался в Киево-Печерском монастыре и был любимым учеником преподобного Феодосия, который иногда поручал ему наставлять братию вместо себя.Перед смертью преподобный Феодосий по просьбе монахов вручил управление монастырем Стефану. Во время его игуменства достроили храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, начатый еще предыдущим игуменом.Преподобный в 1078-м основал новый монастырь недалеко от родной обители в честь Влахернской иконы Матери Божьей.Епископом Владимира-Волынского Стефан был поставлен в 1091 году. Он много потрудился по обращению в христианство жителей Волыни. Скончался святитель в 1094 году.ИмениныПо церковному календарю 10 мая именины отмечают Анастасия, Мария, Георгий, Иван, Иларион, Николай, Петр, Павел, Сергей, Семен и Степан.Материал подготовлен на основе открытых источников.

