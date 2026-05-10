Спикер парламента Грузии отравился в Братиславу с официальным визитом
В рамках визита председатель парламента Грузии встретится с председателем парламента Словакии 10.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-10T15:28+0400
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился в Братиславу с официальным визитом, сообщили в пресс-службе законодательного органа. В рамках визита председатель парламента Грузии встретится с председателем парламента Словакии, после чего будет сделано совместное заявление для журналистов. В состав парламентской делегации во главе с председателем парламента входят: заместитель председателя парламента Илья Инджия, председатель Комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель Комитета по образованию, науке и делам молодежи Мариам Лашхи и заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Рима Берадзе. Грузия – Словакия Дипломатические отношения Грузия и Словакия установили в январе 1993 года. Посольство Грузии в Словакии открылось в 2006 году, а посольство Словакии в Грузии – в 2014 году. В 2025 году правительство Грузии одобрило открытие почетного консульства Словакии в Кутаиси (регион Имерети). Почетное консульство будет покрывать АР Аджария, регионы Имерети, Гурия, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.
