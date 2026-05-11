"Это же не сеть бургерных": как украинский военный завод появился в Европе

Ситуацию вокруг коррупционного скандала разбирает обозреватель РИА Новости. 11.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-11T21:57+0400

Как ни старается киевская власть загасить скандал вокруг "пленок Миндича", как ни пытается Европа сделать вид, что не замечает своей прямой причастности к этому, но масштаб разоблачений вынуждает европейскую прессу задавать очень неудобные для своих властей вопросы, пишет колумнист РИА Новости.В первую очередь это касается Дании — страны, где фигурирующая в Миндичгейте украинская оружейная компания Fire Point строит свой завод по производству ракетного топлива.Стоит напомнить, что поначалу, когда на Украине начался слив второй серии записей прослушки разговоров между "кошельками Зеленского", европейские СМИ как в рот воды набрали. Мало того, некоторые из них подключились к срочной кампании обеления Fire Point. Так, британский пропагандист Максим Такер, тесно работающий со спецслужбами Украины, на страницах The Times опубликовал явно заказной репортаж с одного из заводов этой фирмы. О заказном характере материала свидетельствует тот факт, что, приукрашивая достижения украинской фирмы, автор как бы вскользь задел самый важный вопрос — об обвинениях в коррупции. От чего зиц-председатель Fire Point Денис Штилерман отмахнулся, все списав на происки "российских спецслужб" и конкурентов.В Дании такой подход тоже попытались применить, но по мере того, как развивался скандал на Украине, неудобные вопросы к датским властям начали распространяться среди тамошних блогеров и не самых мейнстримных СМИ. Еженедельник Weekendavisen, например, написал: "Крупнейший украинский производитель оружия Fire Point налаживает производство в Дании, но, возможно, его владельцем является преступник, скрывающийся от правосудия. Сотрудничает ли Дания с неким тайным владельцем?" Причем издание особо указало на тот факт, что мейнстримные СМИ, включая государственную телекомпанию DR, делают вид, будто бы этого скандала не существует.После этого пришлось нехотя реагировать и основным медиа. Та самая DR вышла с сюжетом, в котором даже упомянула свою страну: "Украинский производитель оружия, связанный с Данией, оказался в центре внимания в связи с новыми обвинениями в коррупции". При этом госкомпания ограничилась пересказом "пленок Миндича", хотя могла бы напрямую получить эксклюзивные комментарии от представителей правительства Дании. Ведь невозможно же представить, что Копенгаген, принимая беспрецедентное решение о строительстве иностранного военного предприятия на своей суверенной территории, не проверил структуру собственности этой компании и финансовую отчетность.Тем не менее тамошняя пресса по-прежнему старается сосредоточиться на теме исключительно украинской коррупции. Газета Politiken, постепенно "открывая" для себя скандал вокруг Fire Point, опубликовала статью под заголовком: "Все больше свидетельств того, что Зеленский причастен к коррупционному скандалу".JP вынуждена отреагировать: "На Данию теперь возложена особенно большая ответственность за выяснение обстоятельств этого беспорядка. Потому что мы пригласили сюда украинцев и компанию Fire Point". И приводит резонное мнение одного из местных жителей, чей офис расположен буквально возле строящегося украинского объекта: "В конце концов, это иностранная компания, которая начинает работу в Дании. И это совсем не безобидно. Было бы иначе, если бы это была сеть бургерных. Но что-то подобное должно быть под контролем. В противном случае им нельзя позволять вести бизнес".Газета запросила комментарий и в правительстве, но из Министерства промышленности пришлая явная отписка: "Все компании, желающие обосноваться в Дании, обязаны соблюдать действующие датские антикоррупционные правила. Датские власти находятся в постоянном контакте с украинскими властями и внимательно следят за этим делом".Трудно сказать, с чем связаны "прозрения" датских СМИ. Возможно, это не случайно совпало с неожиданным для многих правительственным кризисом. Дело в том, что после мартовских выборов в Дании, на которых партия премьер-министра Метте Фредериксен заняла первое место (спасибо Дональду Трампу за скандал вокруг Гренландии), на Западе вздохнули с облегчением и забыли об этой стране. Но все это время в Копенгагене велись переговоры о формировании коалиции. На прошлой неделе был побит рекорд по продолжительности этого процесса (42 дня), после чего обладатель "золотой акции" Ларс Лекке Расмуссен — бывший премьер и нынешний глава МИД — вышел из переговоров. И теперь Фредериксен может оказаться вообще за бортом коалиции и будущего правительства.А ведь в период предвыборной борьбы некоторые СМИ позволяли себе прямые намеки на личные коррупционные интересы главы правительства в Киеве. Так, газета Ekstra Bladet рассказала о выделении государственных средств на фильм о Владимире Зеленском, который снимал муж премьера Бо Тенгберг. Причем газета опубликовала изначальное письмо по поводу этого проекта, в котором второразрядный режиссер сделал упор на должность своей жены. И именно после этого вдруг возникло полное "сердечное согласие" между Киевом и Копенгагеном! В том числе было принято решение о строительстве завода сомнительной украинской компании на датской территории.Это вовсе не значит, что киевский скандал станет определяющим в судьбе датского правительства. Но он может стать последним гвоздем в крышку политического гроба Фредериксен. Во всяком случае, украинский журналист Ефрем Лукацкий, имеющий особый доступ к Fire Point, уже сообщил: "Поздравляю разоблачителей коррупции, сорван контракт с датской стороной, связанный с производством твердотопливных двигателей". Если это так, значит, в Дании не на шутку испугались продолжения скандала.Кстати, тот же Лукацкий выложил фотографии посещения завода Fire Point премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Причем сравнительно недавно, уже после начала Миндичгейта. Тогда норвежец публично заявил о сотрудничестве со скандальной украинской фирмой. И вот теперь норвежские блогеры начали обращать внимание на гробовое молчание Осло по поводу причастности к скандалу вокруг Fire Point.То есть постепенно в разных странах Европы скандал развивается по датскому сценарию — за блогерами неудобные вопросы своим властям начнут задавать и СМИ. Хотя ответ всем очевиден: коррупция на Украине — не только и не столько украинская, это европейская коррупция, в которой напрямую участвуют многие лидеры и даже правительства Европы.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Владимир Корнилов

