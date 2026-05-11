Избран новый глава Грузинской православной церкви – видео

Большинством голосов членов Священного синода главой Грузинской церкви был избран 57-летний митрополит Шио III. За него проголосовали 22 епископа. Для избрания кандидату нужно было набрать минимум 20 голосов. Митрополит Григол получил семь голосов, а митрополит Иов – девять.



Новому Патриарху всея Грузии 57 лет. Он получил богословское образование в Батуми и Москве. С 2003 года митрополит возглавлял Сенакскую и Чхороцкуйскую епархию. Шио III был местоблюстителем патриаршего престола Грузинской церкви с 2017 года.