https://sputnik-georgia.ru/20260511/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-11-maya-2026-298513908.html

Какой сегодня церковный праздник: 11 мая 2026

Какой сегодня церковный праздник: 11 мая 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 11 мая отмечают день памяти апостолов от 70-ти – Иасона и Сосипатра, а также мучеников Керкиры – девы и других с ними... 11.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-11T01:01+0400

2026-05-11T01:01+0400

2026-05-11T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/09/285527751_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_02ca2196ba4da5468892be48e5606f68.jpg

По церковному календарю 11 мая также поминают мучеников Даду, Максима и Квинтилиана. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Иасон, Сосипатр и другие мученикиПо церковному календарю 11 мая отмечают день памяти апостолов от 70-ти – Иасона и Сосипатра, а также мученицы девы Керкиры и других с ними пострадавших.Иасон, родом из Тарса (Малая Азия), был первым христианином в родном городе. Сосипатр родился в области Ахайя, расположенной на севере греческого полуострова Пелопоннес. Они оба были учениками апостола Павла.Иасон был поставлен епископом в Тарсе, а Сосипатр – в Иконии (город Конья в современной Турции). С Евангельской проповедью апостолы много путешествовали. В 63 году они добрались до острова Керкира (ныне Корфу), где построили церковь и крестили многих местных жителей.По приказу наместника острова святителей заключили в темницу вместе с семью разбойниками, которых они обратили в истинную веру. За это их всех казнили.Правитель приказал казнить и других христиан, в том числе и собственную дочь Керкиру. Преследуя христиан, переправившихся на другой остров, он утонул в море вместе со своим отрядом. Новый правитель освободил апостолов, принял крещение, помогал им строить церкви и распространять христианство.Дада, Максим и КвинтилианПо церковному календарю 11 мая поминают мучеников Даду, Максима и Квинтилиана, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане (284-305).Братья Дада, Максим и Квинтилиан жили близ Доростола (ныне Силистра – город в Болгарии). Диоклетиан повелел приносить жертвы языческим богам на всех торжествах, а тех, кто откажется, казнить.Когда наместникам города донесли, что братья, пренебрегая повелением императора, ушли с торжества, не дождавшись жертвоприношения, за ними послали воинов и доставили на суд.Несколько дней братьев жестоко пытали, чтобы заставить отречься от своей веры и принести жертву языческим богам, но братья мужественно держались. Их казнили в родной деревне в 286 году.ИмениныПо церковному календарю 11 мая именины отмечают Анна, Виталий, Кирилл и Максим.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников