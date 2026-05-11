В Грузии впервые отметили Национальный день вина – видео
В исторической части старого Тбилиси, на площади Гудиашвили, впервые в истории страны отметили Национальный день вина 8 мая
2026-05-11T18:54+0400
Этот праздник был учрежден правительством страны в феврале 2026 года и направлен на сохранение 8000-летней истории грузинского виноделия, популяризацию грузинских вин и привлечение внимания к грузинским традициям и культуре. Праздник посетили тысячи жителей Тбилиси и гостей города, среди них были многочисленные туристы из разных стран.
18:54 11.05.2026 (обновлено: 19:01 11.05.2026)
